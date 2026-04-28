HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Tạm giữ một tàu đang hút cát từ đáy biển lên

Ngọc Giang

(NLĐO)- Phát hiện tàu có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 kiểm tra, tạm giữ phương tiện đang khai thác hút cát không đủ giấy tờ hợp pháp

Ngày 28-4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đơn vị đang phối hợp các lực lượng liên quan điều tra, xử lý một vụ khai thác cát trái phép trên biển.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 26-4, tại khu vực biển TPHCM, lực lượng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Long Hòa trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện phương tiện có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng kiểm tra.

Tạm giữ tàu bơm hút 200 m³ cát không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Phát hiện tàu bơm hút cát có dấu hiệu nghi vấn

VIDEO: Tạm giữ tàu bơm hút 200 m³ cát không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên. Người điều khiển phương tiện là ông P.V.Đ. (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Qua làm việc, thuyền trưởng khai nhận phương tiện đang tiến hành bơm hút cát từ đáy biển lên khoang tàu. Khối lượng cát trên phương tiện ước tính khoảng 200 m³.

Tuy nhiên, ông Đ. cùng các thuyền viên không xuất trình được giấy tờ, hồ sơ liên quan để chứng minh tính hợp pháp của hoạt động khai thác cũng như nguồn gốc số cát đang vận chuyển.

Tạm giữ tàu bơm hút 200 m³ cát không rõ nguồn gốc - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng làm việc với người điều khiển và các thuyền viên

Trước dấu hiệu vi phạm, tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong hồ sơ ban đầu và đưa phương tiện về Cảng Hải đội 301, phường Phước Thắng, TPHCM để tiếp tục xác minh.

Tin liên quan

Tây Ninh dự trữ nguồn đất, đá, cát phục vụ đường Vành đai 4 và cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Tây Ninh dự trữ nguồn đất, đá, cát phục vụ đường Vành đai 4 và cao tốc TPHCM - Mộc Bài

(NLĐO)- Tây Ninh khoanh định 52 khu vực không đấu giá khai thác khoáng sản, dự trữ hơn 90 triệu m³ vật liệu phục vụ các dự án hạ tầng lớn giai đoạn 2026–2030.

Sà lan chở cát lật chìm cách Vũng Tàu 2 hải lý

(NLĐO)- Sà lan chở 910 m3 cát chết máy, trôi tự do rồi lật chìm, 3 thuyền viên được tàu cá ngư dân cứu thoát

Thực hư thông tin tàu, sà lan hút cát gây sạt lở nghiêm trọng khu vực hồ Dầu Tiếng

(NLĐO) - Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc có tàu, sà lan hút cát trên hồ Dầu Tiếng, tổ tuần tra CSGT TP HCM đã tiến hành kiểm tra thực địa

thuyền viên khai thác cát hút trộm cát thuyền trưởng TPHCM Phước Thắng Cát sát biển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo