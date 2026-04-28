Tạm giữ một tàu đang hút cát từ đáy biển lên

Ngày 28-4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đơn vị đang phối hợp các lực lượng liên quan điều tra, xử lý một vụ khai thác cát trái phép trên biển.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 26-4, tại khu vực biển TPHCM, lực lượng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Long Hòa trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện phương tiện có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng kiểm tra.

Phát hiện tàu bơm hút cát có dấu hiệu nghi vấn

VIDEO: Tạm giữ tàu bơm hút 200 m³ cát không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên. Người điều khiển phương tiện là ông P.V.Đ. (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Qua làm việc, thuyền trưởng khai nhận phương tiện đang tiến hành bơm hút cát từ đáy biển lên khoang tàu. Khối lượng cát trên phương tiện ước tính khoảng 200 m³.

Tuy nhiên, ông Đ. cùng các thuyền viên không xuất trình được giấy tờ, hồ sơ liên quan để chứng minh tính hợp pháp của hoạt động khai thác cũng như nguồn gốc số cát đang vận chuyển.

Lực lượng chức năng làm việc với người điều khiển và các thuyền viên

Trước dấu hiệu vi phạm, tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong hồ sơ ban đầu và đưa phương tiện về Cảng Hải đội 301, phường Phước Thắng, TPHCM để tiếp tục xác minh.