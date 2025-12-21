Mạng xã hội trong lan tỏa mô hình thoát nghèo

Trong những năm qua, nền nông nghiệp Thanh Hóa đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiện đại, bền vững, ứng dụng công nghệ cao với sản phẩm đa dạng (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp). Chuyển đổi số, với việc ứng dụng công nghệ, các nền tảng mạng xã hội đã giúp nông dân Thanh Hóa có nhiều hiểu biết bổ ích, đánh giá được đồng đất, thổ nhưỡng, khí hậu, vùng miền… từ đó có những quyết sách đầu tư đúng đắn để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh, người kiến tạo mô hình "Vườn rừng bản Thổ"

Lan tỏa những mô hình thoát nghèo bền vững

Mô hình "Vườn rừng bản Thổ" của chị Nguyễn Lê Ngọc Linh (xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa) là minh chứng cho hướng đi kiên định làm nông nghiệp gắn với nền kinh tế xanh, bền vững. Từ những thửa đất cằn cỗi ở xã Hóa Quý, chị Linh đã biến chúng thành những mảnh vườn đầy cây trái, hình thành nên chuỗi hàng hóa hữu cơ, có giá trị kinh tế cao gắn với thương hiệu "Vườn rừng bản Thổ".

Theo chia sẻ của cô gái người dân tộc Thổ này, chị đã bắt đầu có những dự định xây dựng thương hiệu "Vườn rừng bản Thổ" từ 2014. Và sau nhiều năm tìm tòi kiến thức, tháng 10-2019, "Vườn rừng bản Thổ" đã được Linh bắt tay vào kiến tạo.

"Vườn rừng bản Thổ" là một chuỗi giá trị bảo tồn, tái tạo rừng - sinh kế bền vững cho đồng bào

Sau 6 năm nỗ lực và kiên định với khát khao, từ việc chỉ có một mình mình làm, thì tới nay bản Thổ đã là một Hợp tác xã có 17 xã viên và 7 hộ dân cùng các Hợp tác xã liên kết trong một chuỗi giá trị bảo tồn, tái tạo rừng - sinh kế bền vững cho đồng bào. Trong đó, sản phẩm mật ong lên men mang thương hiệu bản Thổ đã nổi tiếng khắp cả nước, đã được định hình là sản phẩm OCOP 4 sao của Thanh Hóa, đưa cô gái người Thổ này trở thành gương mặt thanh niên tiêu biểu của tỉnh và cả nước.

"Vườn rừng bản Thổ" là một dự án với khát khao góp phần tái tạo, bảo tồn rừng và đa dạng sinh học, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho bà con dân tộc địa phương và mang lại cho khách hàng những sản phẩm kết tinh thực sự của đất sạch, nước sạch, không khí trong lành, năng lượng chữa lành từ rừng"- chị Linh chia sẻ.

Ông Hà Văn Khường (người dân tộc Thái ở bản Pượn, xã Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa) không chỉ vươn lên thoát nghèo từ mô hình nuôi cá dầm xanh (cá dốc, cá bỗng), mà ông còn giúp đỡ nhiều gia đình trong bản cùng thoát nghèo.

Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh chia sê sản phẩm từ "Vườn rừng bản Thổ" tới Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Theo ông Khường, từ 30 con cá giống bố mẹ vợ cho, ông đã gây dựng nên một trang trại nuôi cá dầm xanh có quy mô lớn, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. "Năm 1995, gia đình được bố mẹ vợ cho 30 con cá giống dầm xanh, sẵn có ao nhỏ trong vườn, ông nuôi thử. Được hơn 1 năm ông phát hiện cá bắt đầu đẻ trứng nên tôi đã nhân giống phục vụ ao nuôi và bán cho bà con dân bản. Từ năm 2014 trở đi, khi mạng xã hội phát triển, các con tôi chia sẻ mô hình nuôi cá giống của gia đình lên Facebook, Zalo, từ đó có nhiều khách hàng ở khắp các tỉnh liên hệ đặt cá giống"- ông Khường kể.

Hiện trang trại của ông Khường đang cung cấp ra thị trường 250.000 con cá giống mỗi năm. Doanh thu đạt 600 triệu đồng, trừ phí thu lãi hơn 300 triệu đồng.

Khu trang trại nuôi cá dầm xanh của gia đình ông Hà Văn Khường

Từ mô hình của hộ ông Khường, người dân ở bản Pượn đã học hỏi, cùng nhau hăng say phát triển kinh tế, những vị trí có thể cải tạo làm ao nuôi đều được người dân tận dụng để nuôi cá dầm xanh. Đến nay, cả bản có 34 hộ nuôi cá dầm xanh, nguồn cá giống các hộ đều lấy từ ông Hà Văn Khường.

Không chỉ ở Trung Sơn, mô hình nuôi cá dầm xanh hiện đã lan tỏa nhiều xã miền núi tại tỉnh Thanh Hóa, phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhiều gia đình ở các xã vùng cao Thanh Hóa đã vươn lên thoát nghèo từ nuôi cá dầm xanh

Đưa sản phẩm lên mạng xã hội

Ngoài là những người nông dân sản xuất giỏi, nông dân Thanh Hóa còn biết dựa vào sức mạnh công nghệ để đưa sản phẩm lên sàn điện tử, bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, Tiktok… giúp sản phẩm dễ dàng tới tay người tiêu dùng khắp mọi miền, thậm chí vươn ra thế giới.

Trước kia, muốn bán bó lá dong, hũ mật ong rừng hay cân măng khô, con gà đồi… người dân phải mang tới chợ, ra trung tâm. Thế nhưng, giờ đây, ở bất cứ đâu, miễn có sóng điện thoại, người dân có thể bán được hàng hóa nhờ đăng tải các thông tin, hình ảnh sản phẩm lên nền tảng mạng xã hội. Khi có khách "chốt đơn", bà con chỉ việc đóng gói, gửi hàng.

Chị Lò Thị Quyến với kênh Facebook bán hàng "Dì Ốc" đã đưa nhiều đặc sản vùng miền tới tay người tiêu dùng khắp cả nước

Không chỉ thành công với mô hình nông nghiệp bền vững "Vườn rừng bản Thổ", chị Linh còn là một trong những KOL (người có ảnh hưởng) trên mạng xã hội. Chị thường xuyên đăng tải bán các sản phẩm từ vườn rừng lên nền tảng mạng xã hội, chia sẻ kinh nghiệm kiến tạo vườn rừng, tích cực tham gia các hội chợ quảng bá nông sản, liên kết các hộ, cơ sở kinh doanh tổ chức các phiên chợ, cùng nhau bán hàng livestream… từ đó tạo dựng thương hiệu, đưa những mô hình làm nông nghiệp an toàn tới gần hơn với người tiêu dùng khắp mọi miền.

Tương tự, chị Lò Thị Quyến (SN 1989, người dân tộc Mường, xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) là một trong những người đã góp phần đưa thương hiệu thịt trâu gác bếp Mường Lát (một món ăn đặc sản của cộng đồng dân tộc Thái, Mường vùng cao) đến với khách hàng khắp cả nước. Sau nhiều năm làm giáo viên, chị quyết định rẽ hướng, khởi nghiệp với món thịt trâu gác bếp, tận dụng nguồn nguyên liệu sạch của bản làng. Năm 2017, chị thành lập hộ kinh doanh, tạo ra sản phẩm thịt trâu gác bếp mang thương hiệu "Dì Ốc".

Nhờ sức mạnh của mạng xã hội, những sản đặc sản ở tận những bản làng xa xôi của tỉnh Thanh Hóa đã tới được tay người tiêu dùng

Trong căn nhà nhỏ, chị Quyến đã nhờ sức mạnh mạng xã hội lan tỏa các sản phẩm của mình bằng những buổi livestream, những bài đăng trên Facebook, zalo… để bán hàng. Nhờ đó, sản phẩm thịt trâu gác bếp Mường Lát đã đến với khách hàng khắp cả nước. Bên cạnh đó, khi có nhiều khách hàng quan tâm, chị Cúc còn thu mua nông sản của người dân để bán online trên mạng xã hội.

Ông Trịnh Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Mường Lát cho biết, sản phẩm thịt trâu gác bếp "Dì Ốc" của chị Lò Thị Quyến đã được nhiều người biết đến, có thị trường tiêu thụ ổn định, được khách hàng tin tưởng và đạt nhiều thành tựu đáng kể. Mô hình kinh doanh của chị Quyến có ý nghĩa trong việc thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo việc làm cho nhiều người dân, cùng nhau học hỏi mô hình hay để vươn lên thoát nghèo.