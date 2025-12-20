Thoát nghèo từ mô hình nuôi gà an toàn sinh học

Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi an toàn

Thời gian qua, xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An đang trở thành điểm sáng với mô hình nuôi gà H'Mông thương phẩm theo hướng an toàn sinh học. Điểm nhấn của mô hình nuôi gà là việc áp dụng khoa học kỹ thuật một cách bài bản.

Nhờ nuôi gà theo mô hình nuôi gà H'Mông thương phẩm theo hướng an toàn sinh học mà nhiều hộ dân tại xã Quỳnh Thắng có đời sống ổn định

Theo đó, chuồng nuôi được thiết kế thông thoáng, khô ráo, bố trí hố sát trùng ở lối vào và thay dung dịch định kỳ để ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập. Khu vực chăn nuôi được phun tiêu độc thường xuyên, phương tiện ra vào được kiểm soát chặt chẽ. Máng ăn uống được vệ sinh, khử trùng liên tục. Bên cạnh đó, đàn gà được tiêm phòng đầy đủ trong quá trình nuôi.

Ngoài ra, hộ chăn nuôi được hướng dẫn sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh có bổ sung chế phẩm sinh học, giúp tăng sức đề kháng và nâng cao khả năng hấp thụ dinh dưỡng cho đàn gà. Nhờ vậy, gà H'Mông, vốn chỉ được nuôi ở các bản vùng sâu, vùng xa miền núi thì nay đã có thể phát triển tốt ở xã Quỳnh Thắng, một địa phương vùng bán sơn địa.

Ông Đậu Phi Cảnh, trú xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An, cho biết trước đây, giống như nhiều hộ chăn nuôi khác, gia đình nuôi gà theo phương pháp truyền thống, nên thường xuyên gặp tình trạng gà chết do dịch bệnh, chất lượng thịt không ổn định, hiệu quả kinh tế thấp.

Từ khi được hỗ trợ 50% con giống, thức ăn và đặc biệt là được hướng dẫn chi tiết quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, mọi thứ đã thay đổi. Đàn gà 400 con của gia đình ông phát triển khỏe mạnh, tỉ lệ sống đạt khoảng 93%, cao hơn rất nhiều so với trước.

Thịt gà sử dụng làm thực phẩm có độ săn chắc, ngọt tự nhiên nhờ quá trình nuôi, gà được chăm sóc với khẩu phần ăn đa dạng. Ngoài thức ăn hỗn hợp, ông Cảnh còn bổ sung rau xanh, bí đỏ, củ quả và dưa hấu để tăng dinh dưỡng, giá trị thương phẩm cao.

"Nhờ nuôi gà theo hướng an toàn sinh học do Trạm Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lưu triển khai. Quá trình nuôi được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn tiêm phòng đầy đủ nên gà lớn nhanh, ít bệnh. Thịt ngon nên thương lái và người mua lẻ rất chuộng, có bao nhiêu cũng bán hết. Nhờ nuôi gà theo mô hình mới mà đời sống gia đình ổn định, không còn cảnh khổ cực, vất vả như trước đây"- ông Cảnh tâm sự.

Tại xã Quỳnh Thắng, mô hình nuôi gà H'Mông thương phẩm theo hướng an toàn sinh học hiện được rất nhiều hộ dân nghèo, cận nghèo tham gia do hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình này không chỉ giúp người dân tăng thu nhập, từng bước thoát nghèo, ổn định kinh tế mà còn mở ra hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi địa phương.

Mô hình nuôi gà H'Mông thương phẩm theo hướng an toàn sinh học đem lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Quỳnh Thắng

Hiện UBND xã Quỳnh Thắng đang phối hợp với Trạm Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lưu xây dựng đề án nhân rộng mô hình nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh hỗ trợ kỹ thuật, ngành nông nghiệp cũng chủ động kết nối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Ông Nguyễn Anh Hùng, Trưởng Trạm Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lưu, cho biết: "Ngoài áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình chăn nuôi để nâng cao hiệu quả thì chúng tôi luôn chú trọng quảng bá, kết nối thị trường. Đồng thời vận động người dân liên kết, thành lập nhóm, tổ hợp tác để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm".

Hướng đi giúp người dân thoát nghèo

Thời gian gần đây, tại Kim Liên (xã Xuân Hồng cũ), tỉnh Nghệ An, mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học được nhiều nông dân tham gia nhờ hiệu quả kinh tế cao.

Được biết, đệm lót sinh học được người dân làm từ các nguyên liệu có độ xơ cao như trấu, mùn cưa, rơm rạ, bã mía, vỏ lạc... trộn với một lượng nhỏ cám gạo và một chế phẩm sinh học chứa các vi sinh vật có lợi, tạo thành một lớp dày dưới nền chuồng để phân hủy phân, nước tiểu, giảm mùi hôi, khí độc, và ức chế mầm bệnh.

Tham gia mô hình này, các hộ dân được các cán bộ Hội Nông dân tập huấn kỹ thuật nuôi gà trên đệm lót sinh học dày, nuôi sâu can xi, ủ phân hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp.

Đệm lót sinh học để nuôi gà có thể làm từ rơm rạ trộn với chế phẩm sinh học

Bà Bùi Thị Thủy, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, cho biết: "Gà được nuôi trên đệm lót sinh học rất khỏe mạnh, lớn nhanh, chất lượng thịt cao hơn. Trong khi đàn gà nuôi theo cách truyền thống thường mắc các bệnh như tụ huyết trùng, bệnh về đường hô hấp, mắt phồng to… tỉ lệ chết cao hơn nhiều".

Là nông hộ nhỏ, nuôi gà trong khu dân cư nên vấn đề nan giải nhất đó là vệ sinh môi trường. Trước đây, mùi hôi thối từ chất thải của đàn gà khiến hàng xóm phàn nàn. Các thành viên trong gia đình cũng ngại ra khu vực chuồng trại vì mùi hôi thối. Với giải pháp đệm lót sinh học đã giải quyết hoàn toàn vấn đề về môi trường nhức nhối này.

Ngoài ra, đệm lót sinh học sau khi phân hủy có thể làm phân bón phục vụ việc trồng trọt cho các hộ dân. "Chuồng trại được trải đệm lót sinh học đem lại nhiều lợi ích, các chất thải từ đàn gà có thể phân hủy, không gây mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường. Đệm lót sinh học sau khi phân hủy có thể làm phân bón cho cây trồng rất tốt"- bà Thủy chia sẻ.

Gà được nuôi trên đệm lót sinh học đem lại hiệu quả kinh tế cao

Bên cạnh đó, để phục vụ việc nuôi gà, gia đình bà Thủy còn nuôi thêm sâu can-xi tạo thành nguồn thức ăn bổ dưỡng cho đàn gà. Đàn sâu can-xi như một cỗ máy xử lý các loại chất thải của động vật, phế phẩm rau xanh.

"Mỗi lứa, gia đình tôi nuôi hơn 100 con gà thịt, gà đẻ lấy trứng. Từ ngày nuôi sâu can-xi, làm đệm lót sinh học dày, hiệu quả kinh tế từ đàn gà tăng cao. Đối với gà thương phẩm, tôi thường bán cao hơn giá của thị trường nhưng lúc nào cũng có người đặt hàng từ trước. Nhờ nuôi gà bằng mô hình mới mà đời sống của gia đình tôi ổn đinh, không còn cảnh thiếu ăn như trước"- bà Thủy kể.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Biện Văn An, Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, cho biết mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học dày chi phí thấp, rất phù hợp với điều kiện của địa phương. Hiện tại, rất nhiều thôn, xóm trên địa bàn xã người dân nuôi gà theo mô hình này, trong đó có những xóm có tới mấy trăm hộ nuôi. Việc nuôi gà trên đệm lót sinh học vừa đem lại hiệu quả kinh tế, lại giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đặc biệt là trong khu dân cư đông đúc.

"Mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học đang được triển khai rất hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Thời gian tới, Hội Nông dân xã Kim Liên sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình trên địa bàn, xây dựng một nền nông nghiệp xanh, sạch, nâng cao thu nhập, đời sống cho người nông dân"- ông An khẳng định.