Mánh khóe trục lợi bảo hiểm

Mới đây, qua quá trình giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động (NLĐ) tại các doanh nghiệp, BHXH tỉnh Tây Ninh đã phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu giả mạo giấy tờ, con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để trục lợi quỹ BHXH. Trên cơ sở xác minh, BHXH tỉnh Tây Ninh đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh đề nghị điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Giả mạo giấy nghỉ việc

Một trong 2 trường hợp bị phát hiện kể trên là NLĐ của Công ty TNHH Q.V (KCN Đức Hòa III, tỉnh Tây Ninh). Cụ thể, qua kiểm tra, cơ quan BHXH phát hiện giấy chứng nhận (GCN) nghỉ việc hưởng BHXH do Bệnh viện (BV) Đa khoa S.G (TP HCM) cấp cho ông T.T.C có dấu hiệu bất thường nên yêu cầu phía BV xác minh.

Công văn trả lời của BV sau đó khẳng định GCN nghỉ việc hưởng BHXH của ông C. không phải do đơn vị này cấp. Bởi trong hồ sơ lưu trữ cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH của BV không có tên T.T.C. Hơn nữa, chữ ký trong GCN cũng không phải của bác sĩ (BS) được BV đăng ký tại Sở Y tế và BHXH TP HCM. Bên cạnh đó, GCN nghỉ việc hưởng BHXH không đúng theo mẫu quy định; con dấu đóng trên GCN cũng không phải con dấu của BV Đa khoa S.G.

Tương tự, khi xử lý hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau (2 đợt) cho bà H.T.H.N, công nhân Công ty TNHH C.L.L.A (KCN Phú An Thạnh), BHXH tỉnh Tây Ninh cũng đã phát hiện bất thường từ GCN nghỉ việc hưởng BHXH do BV Đa khoa B.D cấp. Phía BV cũng cho hay tên bà N.

không có trong hồ sơ khám, chữa bệnh (KCB) hay lưu trữ cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH; chữ ký của các BS trong GCN hưởng BHXH đều không được BV đăng ký tại Sở Y tế và BHXH tỉnh Bình Dương (cũ); con dấu đóng trên GCN không phải của BV; mẫu GCN cũng không đúng mẫu quy định hiện hành…

Người lao động làm thủ tục nghỉ việc hưởng BHXH tại bệnh viện

Đây không phải là lần đầu tiên BHXH tỉnh Tây Ninh phát hiện sai phạm liên quan đến giấy nghỉ việc hưởng BHXH của NLĐ. Trước đó, cơ quan này đã phát hiện ông V.T.H, BS trung tâm y tế của một huyện trên địa bàn, lợi dụng việc được phân công ký GCN nghỉ việc hưởng BHXH để cấp khống 54 GCN cho 31 NLĐ, thu lợi bất chính với số tiền gần 6,4 triệu đồng.

Điều tra của cơ quan chức năng sau đó cho thấy những trường hợp được cấp GCN không hề đến trung tâm y tế huyện để KCB nhưng ông H. vẫn ký GCN để NLĐ được nghỉ việc. Mục đích của những NLĐ sử dụng các GCN nghỉ việc "khống" này là để nghỉ mà không bị trừ tiền chuyên cần và được hưởng chế độ ốm đau từ quỹ BHXH. Với tội giả mạo trong công tác, ông H. đã bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên xử mức án 8 năm tù.

Bảo đảm đúng quy định

Ngoài trục lợi quỹ ốm đau, vừa qua nhiều hành vi trục lợi quỹ BHYT cũng đã bị cơ quan chức năng lật tẩy. Tại tỉnh Cà Mau, từ đơn thư tố cáo, BHXH tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về BHYT tại Phòng khám S.G.T.Đ.

Qua kiểm tra, đối chiếu có 381/2.022 hồ sơ đề nghị thanh toán BHYT trong tháng 8 và 9-2025 của phòng khám này không có chứng từ kèm theo, với tổng số tiền hơn 77 triệu đồng. Bên cạnh đó, khi kiểm tra xác minh 16 người trong danh sách KCB bị tố cáo thì cho kết quả tất cả đều không đến KCB BHYT mà chỉ khám sức khỏe để thi bằng lái xe, đi làm, đi học. Song, phòng khám vẫn lập hồ sơ thanh toán KCB BHYT cho các trường hợp này với tổng số tiền hơn 3 triệu đồng.

Ngoài ra, kết quả kiểm tra cũng cho thấy có trường hợp BS không trực tiếp thực hiện thủ thuật nhưng hồ sơ vẫn ghi nhận thanh toán, với số tiền hàng chục triệu đồng; BS đã chấm dứt hợp đồng với phòng khám nhưng trên các hồ sơ sau đó vẫn có chữ ký của họ. Ngoài ra, phòng khám còn thanh toán 1.470 lượt chụp X-quang với số tiền 126 triệu đồng trong khi kỹ thuật viên thực hiện đăng ký KCB tại tỉnh khác... Xác định phòng khám có dấu hiệu vi phạm hình sự, BHXH tỉnh Cà Mau hiện đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đề nghị điều tra, xử lý.

Tại tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh cũng vừa khởi tố 5 người là BS và cán bộ đang công tác tại các trung tâm y tế trên địa bàn. Kết quả điều tra ban đầu xác định trong khoảng thời gian từ năm 2020-2024, các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện hành vi hợp thức hóa hồ sơ bệnh án vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân. Các hành vi bị cáo buộc là ghi nhận thông tin sai sự thật trong hồ sơ bệnh án; khai khống thời gian điều trị nội trú; trình báo không trung thực về tình trạng bệnh lý và chế độ điều trị của nhiều bệnh nhân…

Để kiểm soát tình trạng trên, Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành về việc tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Trong đó, trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về BHYT của các cơ quan, tổ chức; kiểm tra công tác KCB BHYT, việc tuân thủ quy định chuyên môn, điều kiện cung ứng dịch vụ KCB BHYT; kiểm tra việc đăng ký KCB BHYT ban đầu, chuyển cơ sở KCB BHYT bảo đảm đúng quy định, tạo thuận lợi cho người tham gia. Riêng BHXH tỉnh, thành cần tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện hợp đồng KCB BHYT theo đúng quy định của pháp luật...

Quy rõ trách nhiệm Tại Công văn số 2565/BHXH-KT, BHXH Việt Nam nêu rõ các cơ sở KCB BHYT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ, dữ liệu đề nghị thanh toán, nhất là với các trường hợp lập khống hồ sơ, kê khống đơn thuốc. Các cơ sở phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu sắc đến toàn thể cán bộ, nhân viên y tế về tội gian lận BHYT theo Điều 215 của Bộ Luật Hình sự. Đối với BHXH các tỉnh, thành, BHXH Việt Nam yêu cầu tăng cường công tác giám sát, nâng cao chất lượng nghiệp vụ; kịp thời kiến nghị, cảnh báo tới các cơ sở KCB khi phát hiện có sự gia tăng chi phí bình quân bất thường và yêu cầu giải trình. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan BHXH phải tổ chức kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề…



