Kinh tế

Manulife bán công ty bảo hiểm nhân thọ MVI Life cho tập đoàn Nhật Bản

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Manulife Việt Nam sẽ dồn toàn bộ nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi tại thị trường trong nước

Ngày 1-12, Tập đoàn Tài chính Manulife thông qua công ty trực thuộc The Manufacturers Life Insurance Company, vừa thông báo đã ký kết thỏa thuận chuyển nhượng MVI Life (công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ) cho Công ty bảo hiểm nhân thọ Asahi Mutual Life Insurance Company (Asahi Life) của Nhật Bản. 

MVI Life, tiền thân là Aviva Việt Nam, được Manulife mua lại vào năm 2021 và kể từ đó hoạt động như một công ty bảo hiểm nhân thọ độc lập, tách biệt với Manulife Việt Nam. Năm 2024, MVI Life ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm khoảng 93 triệu USD và tổng tài sản ròng đạt 134 triệu USD.

Chuyển nhượng MVI Life tại Việt Nam cho Asahi Life - Ảnh 1.

Văn phòng giao dịch Manulife tại trung tâm TP HCM

Ông Steve Finch, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Manulife châu Á, cho biết việc chuyển nhượng phù hợp với chiến lược của tập đoàn và khẳng định cam kết lâu dài đối với thị trường Việt Nam. "Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt và giao dịch, chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực phục vụ khách hàng thông qua Manulife Việt Nam" - ông nói.

Asahi Life thành lập năm 1888, là công ty bảo hiểm nhân thọ lâu đời thứ hai tại Nhật Bản và nằm trong nhóm 10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn nhất nước này. Hiện công ty phục vụ hơn 3 triệu khách hàng với khoảng 19.000 nhân viên. 

Tại Việt Nam, Asahi Life định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh với vai trò là một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới.

Manulife và Asahi Life cam kết quá trình chuyển giao sẽ diễn ra suôn sẻ, không làm gián đoạn quyền lợi khách hàng. Toàn bộ hợp đồng bảo hiểm do MVI Life phát hành vẫn được duy trì và thực hiện đầy đủ, bảo đảm lợi ích cho khách hàng, đối tác và đội ngũ nhân viên.

Tin liên quan

Manulife quyên góp 1,5 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Manulife quyên góp 1,5 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Chỉ sau 3 ngày phát động, từ ngày 14 đến 16-10, chương trình đã quyên góp được 1,5 tỉ đồng.

Manulife chi trả gần 3,2 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng tại An Giang

Trường hợp chi trả liên quan đến 1 khách hàng qua đời vì ung thư giai đoạn cuối, Manulife và đơn vị phân phối là VietinBank đã hướng dẫn gia đình nhận quyền lợi

Manulife Việt Nam lần thứ 7 liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Manulife Việt Nam trong việc kiến tạo môi trường làm việc

bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ Manulife tài chính Việt Nam
