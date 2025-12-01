Manulife bán công ty bảo hiểm nhân thọ MVI Life cho tập đoàn Nhật Bản

Ngày 1-12, Tập đoàn Tài chính Manulife thông qua công ty trực thuộc The Manufacturers Life Insurance Company, vừa thông báo đã ký kết thỏa thuận chuyển nhượng MVI Life (công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ) cho Công ty bảo hiểm nhân thọ Asahi Mutual Life Insurance Company (Asahi Life) của Nhật Bản.

MVI Life, tiền thân là Aviva Việt Nam, được Manulife mua lại vào năm 2021 và kể từ đó hoạt động như một công ty bảo hiểm nhân thọ độc lập, tách biệt với Manulife Việt Nam. Năm 2024, MVI Life ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm khoảng 93 triệu USD và tổng tài sản ròng đạt 134 triệu USD.

Văn phòng giao dịch Manulife tại trung tâm TP HCM

Ông Steve Finch, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Manulife châu Á, cho biết việc chuyển nhượng phù hợp với chiến lược của tập đoàn và khẳng định cam kết lâu dài đối với thị trường Việt Nam. "Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt và giao dịch, chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực phục vụ khách hàng thông qua Manulife Việt Nam" - ông nói.

Asahi Life thành lập năm 1888, là công ty bảo hiểm nhân thọ lâu đời thứ hai tại Nhật Bản và nằm trong nhóm 10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn nhất nước này. Hiện công ty phục vụ hơn 3 triệu khách hàng với khoảng 19.000 nhân viên.

Tại Việt Nam, Asahi Life định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh với vai trò là một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới.

Manulife và Asahi Life cam kết quá trình chuyển giao sẽ diễn ra suôn sẻ, không làm gián đoạn quyền lợi khách hàng. Toàn bộ hợp đồng bảo hiểm do MVI Life phát hành vẫn được duy trì và thực hiện đầy đủ, bảo đảm lợi ích cho khách hàng, đối tác và đội ngũ nhân viên.