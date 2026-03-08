HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Marmoush lập cú đúp siêu phẩm, Man City vào tứ kết FA Cup

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) - Bị dẫn bàn tại sân St James'Park, Man City vẫn ngược dòng thắng thuyết phục Newcastle 3-1 nhờ công của Omar Marmoush và Savinho, đoạt vé tứ kết FA Cup.

Tung ra đội hình có đến 10 sự thay đổi so với trận hòa Nottingham Forest hồi giữa tuần, HLV Pep Guardiola vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng cho Man City tại vòng 5 FA Cup, bên cạnh việc chuẩn bị tốt lực lượng cho cuộc chạm trán nảy lửa sắp tới với Real Madrid ở Champions League.

Marmoush lập "cú đúp" siêu phẩm, Man City vào tứ kết FA Cup - Ảnh 1.

Trung vệ John Stones dẫn dắt Man City đối đầu cùng Newcastle

Không thể nói đoàn quân của HLV Pep Guardiola có được khởi đầu thuận lợi như mong muốn. Newcastle đẩy cao tốc độ và tạo sức ép đáng kể ngay từ đầu trận, gây rất nhiều khó khăn cho Man City.

Marmoush lập "cú đúp" siêu phẩm, Man City vào tứ kết FA Cup - Ảnh 2.

Nick Woltemade trong pha tấn công trước khung thành Man City

Phút 18, Sandro Tonali tung đường chuyền chuẩn xác để Harvey Barnes thoát xuống bên cánh trái trước khi dứt điểm chéo góc hạ thủ môn James Trafford, mở tỉ số cho chủ nhà Newcastle. Bàn thắng được công nhận sau khi VAR kiểm tra tình huống việt vị.

Marmoush lập "cú đúp" siêu phẩm, Man City vào tứ kết FA Cup - Ảnh 3.

Hàng thủ Man City phản ứng với lỗi việt vị từ bàn thắng của Harvey Barnes

Sau bàn thua sớm, Man City nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát thế trận và gia tăng sức ép. Những nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 39 theo cách khá đặc biệt. Từ quả tạt bên cánh trái của Jeremy Doku, bóng chạm vào chân trụ của Savinho rồi đổi hướng bay qua tay thủ môn Aaron Ramsdale, giúp Man City gỡ hòa 1-1.

Marmoush lập "cú đúp" siêu phẩm, Man City vào tứ kết FA Cup - Ảnh 4.

Savinho được "biếu không" bàn thắng gỡ hòa 1-1

Bước sang hiệp hai, Man City nhanh chóng tận dụng đà hưng phấn. Phút 47, Savinho tiếp tục tạo đột biến bên cánh phải trước khi Matheus Nunes căng ngang nguy hiểm. 

TIN LIÊN QUAN

Bóng vượt qua hàng thủ Newcastle và tìm đến vị trí của Omar Marmoush. Tiền đạo người Ai Cập dứt điểm mạnh đưa đội khách vượt lên dẫn trước 2-1.

Marmoush lập "cú đúp" siêu phẩm, Man City vào tứ kết FA Cup - Ảnh 5.

Omar Marmoush phấn khích khi ghi bàn tại St.James'Park

Sau khi có lợi thế, Man City vẫn duy trì sức ép. Thủ môn chủ nhà Ramsdale phải liên tiếp trổ tài cản phá các cơ hội của Marmoush và Tijjani Reijnders trong khoảng giữa hiệp hai. Dù vậy, đến phút 65, Marmoush vẫn hoàn tất cú đúp với thêm một siêu phẩm.

Marmoush lập "cú đúp" siêu phẩm, Man City vào tứ kết FA Cup - Ảnh 6.

7/14 bàn thắng ghi cho Man City của Marmoush đều thực hiện vào lưới Newcastle

Nhận bóng từ Matheus Nunes ở cự ly khoảng 25 m, tiền đạo người Ai Cập tung cú sút sấm sét không cho Ramsdale cơ hội cản phá, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng thành Manchester.

Marmoush lập "cú đúp" siêu phẩm, Man City vào tứ kết FA Cup - Ảnh 7.

Man City lần thứ 9 góp mặt ở tứ kết FA Cup trong 10 mùa giải

Chiến thắng này giúp Man City lần thứ 9 góp mặt ở tứ kết FA Cup trong 10 mùa giải dưới thời Pep Guardiola. Đây cũng là bước chạy đà hoàn hảo cho thầy trò Guardiola trước giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Hành quân đến sân Racecourse của đội bóng Hạng Nhì Wrexham, Chelsea trải qua một trận cầu đầy khó khăn khi 2 phen bị dẫn bàn và quá may mắn khi kịp gỡ hòa 2-2 ở giờ đấu chính.

Marmoush lập "cú đúp" siêu phẩm, Man City vào tứ kết FA Cup - Ảnh 1.

Joao Pedro ấn định chiến thắng 4-2 cho Chelsea phút 120+5

Tình thế chỉ xoay chuyển ở hiệp phụ khi đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người và Alejandro Garnacho cùng với Joao Pedro kịp tỏa sáng, mang về chiến thắng 4-2 cho "The Blues".

Tin liên quan

"Cạm bẫy" Elland Road chờ Man City

"Cạm bẫy" Elland Road chờ Man City

Man City hành quân đến sân Elland Road ở vòng 28 Ngoại hạng Anh rạng sáng 1-3 với mục tiêu đánh bại Leeds United để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu với Arsenal.

HLV Man City hài lòng với chiến thắng "vĩ đại" trước Newcastle

(NLĐO) - HLV Pep Guardiola mô tả chiến thắng 2-1 của Man City trước Newcastle ở vòng 27 là khoảnh khắc “vĩ đại” trong cuộc đua vô địch Premier League.

Arsenal gặp “kẻ huỷ diệt các ông lớn”, Man City đối đầu Newcastle ở vòng 5 FA Cup

(NLĐO) - Lá thăm may rủi đưa Arsenal đụng độ Mansfield, đội bóng được mệnh danh "kẻ hủy diệt các ông lớn", ở vòng 5 Cup FA.

Man City vòng 5 FA Cup Harvey Barnes Savinho Omar Marmoush vòng 1/8 FA Cup Newcastle 1-3 Man City Wrexham 2-2 (2-4) Chelsea
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo