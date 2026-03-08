Marmoush lập cú đúp siêu phẩm, Man City vào tứ kết FA Cup

Tung ra đội hình có đến 10 sự thay đổi so với trận hòa Nottingham Forest hồi giữa tuần, HLV Pep Guardiola vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng cho Man City tại vòng 5 FA Cup, bên cạnh việc chuẩn bị tốt lực lượng cho cuộc chạm trán nảy lửa sắp tới với Real Madrid ở Champions League.



Trung vệ John Stones dẫn dắt Man City đối đầu cùng Newcastle

Không thể nói đoàn quân của HLV Pep Guardiola có được khởi đầu thuận lợi như mong muốn. Newcastle đẩy cao tốc độ và tạo sức ép đáng kể ngay từ đầu trận, gây rất nhiều khó khăn cho Man City.

Nick Woltemade trong pha tấn công trước khung thành Man City

Phút 18, Sandro Tonali tung đường chuyền chuẩn xác để Harvey Barnes thoát xuống bên cánh trái trước khi dứt điểm chéo góc hạ thủ môn James Trafford, mở tỉ số cho chủ nhà Newcastle. Bàn thắng được công nhận sau khi VAR kiểm tra tình huống việt vị.

Hàng thủ Man City phản ứng với lỗi việt vị từ bàn thắng của Harvey Barnes

Sau bàn thua sớm, Man City nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát thế trận và gia tăng sức ép. Những nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 39 theo cách khá đặc biệt. Từ quả tạt bên cánh trái của Jeremy Doku, bóng chạm vào chân trụ của Savinho rồi đổi hướng bay qua tay thủ môn Aaron Ramsdale, giúp Man City gỡ hòa 1-1.

Savinho được "biếu không" bàn thắng gỡ hòa 1-1

Bước sang hiệp hai, Man City nhanh chóng tận dụng đà hưng phấn. Phút 47, Savinho tiếp tục tạo đột biến bên cánh phải trước khi Matheus Nunes căng ngang nguy hiểm.

Bóng vượt qua hàng thủ Newcastle và tìm đến vị trí của Omar Marmoush. Tiền đạo người Ai Cập dứt điểm mạnh đưa đội khách vượt lên dẫn trước 2-1.

Omar Marmoush phấn khích khi ghi bàn tại St.James'Park

Sau khi có lợi thế, Man City vẫn duy trì sức ép. Thủ môn chủ nhà Ramsdale phải liên tiếp trổ tài cản phá các cơ hội của Marmoush và Tijjani Reijnders trong khoảng giữa hiệp hai. Dù vậy, đến phút 65, Marmoush vẫn hoàn tất cú đúp với thêm một siêu phẩm.

7/14 bàn thắng ghi cho Man City của Marmoush đều thực hiện vào lưới Newcastle

Nhận bóng từ Matheus Nunes ở cự ly khoảng 25 m, tiền đạo người Ai Cập tung cú sút sấm sét không cho Ramsdale cơ hội cản phá, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng thành Manchester.

Man City lần thứ 9 góp mặt ở tứ kết FA Cup trong 10 mùa giải

Chiến thắng này giúp Man City lần thứ 9 góp mặt ở tứ kết FA Cup trong 10 mùa giải dưới thời Pep Guardiola. Đây cũng là bước chạy đà hoàn hảo cho thầy trò Guardiola trước giai đoạn quan trọng của mùa giải.