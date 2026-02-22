HLV Man City hài lòng với chiến thắng "vĩ đại" trước Newcastle

Man City đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống chỉ còn 2 điểm sau chiến thắng đầy căng thẳng tại sân Etihad hôm 22-2 (giờ Hà Nội).

Nico O’Reilly mở tỷ số cho chủ nhà trong hiệp một nhưng Lewis Hall sớm gỡ hòa cho Newcastle. Tuy nhiên, tiền vệ trẻ này tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai ngay trước giờ nghỉ, giúp Man City tái lập lợi thế dẫn bàn.

Dù chơi không tốt trong hiệp hai nhưng Man City vẫn bảo toàn chiến thắng mong manh, qua đó tăng sức ép lên Arsenal – đội sẽ làm khách trên sân của Tottenham trong trận derby Bắc London vào khuya 22-2.

HLV Pep Guardiola hài lòng khi Man City hạ Newcastle 2-1 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Man City FC

"Chiến thắng vĩ đại" - HLV Guardiola nhấn mạnh và đánh giá - "Newcastle là đội bóng rất mạnh về thể chất, họ giàu tốc độ và rất khó chơi nhưng các cầu thủ của tôi đã thể hiện được điều phi thường".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng nhận định cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất: "Chúng ta đã bước vào phần quan trọng nhất của mùa giải. Mọi trận đấu từ giờ sẽ đều giống như hôm nay – vô cùng khó khăn".

Man City đã trở lại cuộc đua, hướng tới chức vô địch Anh thứ 7 dưới thời HLV Guardiola.

Họ đang thi đấu ít hơn Arsenal một trận nhưng sẽ vô địch nếu thắng cả 11 trận còn lại tại giải.

Trong 12 tháng qua, HLV Guardiola đã tiến hành cuộc cải tổ đội hình tốn kém. Họ chia tay những trụ cột lớn tuổi như Kevin De Bruyne, Ederson và Kyle Walker, đồng thời mang về các tân binh như Marc Guehi, Antoine Semenyo và Rayan Cherki.

Phần lớn tân binh của Man City chưa có kinh nghiệm cạnh tranh danh hiệu dưới áp lực cao, điều khiến chiến thắng nhọc nhằn trước Newcastle càng trở nên ý nghĩa.

"Khoảng 70% cầu thủ của tôi chưa từng trải qua áp lực như vậy, còn tôi thì không thể ra sân thi đấu. Vì thế, toàn đội buộc phải tự thích nghi và học cách đối mặt. Họ hiểu rằng từ giờ, trận nào cũng sẽ căng thẳng như thế này" – ông nói.

Chiến lược gia 54 tuổi dành lời khen đặc biệt cho bầu không khí tại Etihad: "Ngày hôm nay, sự kết nối giữa đội bóng và người hâm mộ là tốt nhất từ đầu mùa. Chúng tôi còn 5 trận sân nhà và cần duy trì bầu không khí như vậy".

Ông nói thêm: "Những trận đấu phía trước sẽ đều khó khăn như thế này. Chúng tôi phải chơi vì người hâm mộ. Không phải lúc nào họ cũng có thể đến sân cổ vũ cho đội, nhất là các trận giữa tuần".

HLV Guardiola cũng dành lời khen cho Nico O’Reilly sau cú đúp, cho thấy tiền vệ trẻ người Anh không bị ảnh hưởng bởi áp lực phải bám đuổi Arsenal.

"Nico O’Reilly mang lại cho chúng tôi sức mạnh cần thiết ở tuyến giữa. Cậu ấy giờ được chơi đúng vị trí của mình" - HLV Guardiola nói - "Cậu ấy rất toàn diện dù còn rất trẻ. Tôi thực sự hài lòng khi học viện đào tạo ra những cầu thủ xuất sắc như Nico, Phil Foden hay Rico Lewis".

Man City trước mắt sẽ làm khách của Leeds và HLV Pep Guardiola nhận định đây sẽ là trận đấu cực kỳ khó khăn, ông khép lại: "11 trận là chặng đường dài. Chúng tôi không thể thắng tất cả. Sẽ có nhiều biến số xảy ra".

Ngoài cuộc đua tại Ngoại hạng Anh, Man City còn phải chinh chiến trên nhiều mặt trận như FA Cup, Cup Liên đoàn và Champions League.