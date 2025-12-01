HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Mất 2 tháng mới khắc phục xong sự cố đứt cáp ngầm dẫn điện ra Phú Quốc

DUY NHÂN

(NLĐO)- Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã huy động 12 máy phát điện công suất lớn từ nhiều tỉnh trong khu vực đưa ra Phú Quốc để cấp điện tạm thời.

Ngày 1-12, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực An Giang và UBND đặc khu Phú Quốc nhằm trao đổi giải pháp và cập nhật tiến độ khắc phục sự cố đứt cáp ngầm gây mất điện ở Phú Quốc từ chiều 29-11.

Mất 2 tháng mới khắc phục xong sự cố đứt cáp ngầm dẫn điện ra Phú Quốc - Ảnh 1.

Hàng chục máy phát điện công suất lớn được đưa ra Phú Quốc hỗ trợ sự cố mất điện do đứt tuyến cáp ngầm: Ảnh Đ.Q.T.

Theo Công ty Điện lực An Giang, thời gian để hoàn trả hiện trạng tuyến cáp ngầm về như ban đầu có thể mất đến khoảng 2 tháng. Phương án khắc phục tạm thời nhanh nhất hiện nay là kéo đường dây nổi từ trạm Hà Tiên đến vị trí sự cố, cắt bỏ đoạn cáp hư hỏng và hàn đấu nối lại, với thời gian dự kiến thực hiện mất khoảng 10 ngày.

Mất 2 tháng mới khắc phục xong sự cố đứt cáp ngầm dẫn điện ra Phú Quốc - Ảnh 2.

Việc sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân ở đặc khu Phú Quốc những ngày qua bị đảo lộn do sự cố mất điện kéo dài trên diện rộng

Để cung cấp điện tạm thời cho người dân và doanh nghiệp trên đảo, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã huy động 12 máy phát điện từ nhiều tỉnh trong khu vực, với tổng công suất 2,3 MW đưa ra Phú Quốc trong ngày 1-12.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại vẫn còn 525 trạm điện chuyên dùng của các doanh nghiệp chưa được cấp điện lưới trở lại. Trong khi hàng chục ngàn khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên đảo Phú Quốc phải liên tục thực hiện cắt điện luân phiên vì công suất nguồn không đáp ứng đủ cho phụ tải.

Đối với khu vực có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng trong 2 ngày mất điện liên tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị Sở Công Thương phối hợp Công ty Điện lực An Giang và đặc khu Phú Quốc lên phương án tạm thời để cung cấp điện ngay cho người dân đảm bảo 24/24. Đồng thời chủ động các phương án khắc phục không để ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và môi trường du lịch Phú Quốc.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố đứt tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc đã được ngành điện và cơ quan chức năng địa phương xác định do thi công ép cọc công trình đường ven biển Hà Tiên. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị thi công phối hợp làm rõ trách nhiệm.

Tin liên quan

Vượt biển đưa điện ra Phú Quốc

Vượt biển đưa điện ra Phú Quốc

Đường điện vượt biển ra Phú Quốc chính thức đóng điện vận hành giai đoạn 1 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy, tạo đà cho "đảo ngọc" phát triển mạnh hơn trong thời gian tới

Cáp điện ngầm xuyên biển

Dự án nhắm đến mục tiêu đáp ứng năng lượng điện cho một Phú Quốc đang phát triển để trở thành đặc khu kinh tế quan trọng của cả nước và mang tầm cỡ châu Á

