Kinh tế Bất động sản

Mặt bằng siêu sang ở trung tâm TP HCM sôi động trở lại, có nơi cho thuê cả tỉ đồng/tháng

Thực hiện: Thu Hương - Bích Hồng

(NLĐO) - Những mặt bằng từng bỏ trống nay đang được sửa chữa, cải tạo với mức giá thuê từ vài trăm triệu đồng đến cả tỉ đồng mỗi tháng

Sau thời gian dài trầm lắng, các mặt bằng cho thuê hạng sang ở trung tâm TP HCM gần đây bắt đầu sôi động trở lại khi loạt thương hiệu lớn trong và ngoài nước đồng loạt mở rộng hoặc tái khai trương cửa hàng.

Những địa điểm từng bỏ trống nay đang được sửa chữa, cải tạo với mức giá thuê dao động từ vài trăm triệu đến cả tỉ đồng mỗi tháng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của khu vực trung tâm thành phố.

Mặt bằng siêu sang ở trung tâm TP HCM sôi động trở lại, có nơi cho thuê cả tỉ đồng/tháng - Ảnh 1.
Mặt bằng siêu sang ở trung tâm TP HCM sôi động trở lại, có nơi cho thuê cả tỉ đồng/tháng - Ảnh 2.
Mặt bằng siêu sang ở trung tâm TP HCM sôi động trở lại, có nơi cho thuê cả tỉ đồng/tháng - Ảnh 3.

Mặt bằng cho thuê trên trục đường Lê Lợi

Trên đường Lê Lợi, thương hiệu bán lẻ lifestyle KKV của Trung Quốc đang xây dựng "siêu thị KKV" đầu tiên tại TP HCM. Với quy mô lớn hơn hẳn những cửa hàng trước đó, dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới cho thị trường bán lẻ.

Gia nhập Việt Nam từ cuối năm 2024, KKV nhanh chóng mở liên tiếp nhiều chi nhánh tại Hà Nội và nay tới TP HCM. KKV nổi bật với thông điệp "Khám phá 100 phong cách sống", cung cấp hơn 20.000 sản phẩm từ gia dụng, phụ kiện, thời trang cho đến đồ chơi.

Cũng trên tuyến đường này, thương hiệu trà Cheho Tea đang gấp rút hoàn thiện cửa hàng thứ hai sau điểm đầu tiên tại Vincom Thảo Điền, tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành cầu nối văn hóa trà đạo phương Đông tại Việt Nam.

Mặt bằng siêu sang ở trung tâm TP HCM sôi động trở lại, có nơi cho thuê cả tỉ đồng/tháng - Ảnh 4.
Mặt bằng siêu sang ở trung tâm TP HCM sôi động trở lại, có nơi cho thuê cả tỉ đồng/tháng - Ảnh 5.
Mặt bằng siêu sang ở trung tâm TP HCM sôi động trở lại, có nơi cho thuê cả tỉ đồng/tháng - Ảnh 6.
Mặt bằng siêu sang ở trung tâm TP HCM sôi động trở lại, có nơi cho thuê cả tỉ đồng/tháng - Ảnh 7.

Các mặt bằng cho thuê quanh chợ Bến Thành

Chagee, thương hiệu trà sữa Trung Quốc, từng khiến dư luận bức xúc cũng đang có nhiều động thái sắp mở rộng hoạt động ở TP HCM. Thương hiệu này hiện đã có 2 cửa hàng đắc địa ở đường Nguyễn Thiệp, ngay góc Đồng Khởi - Nguyễn Huệ; cùng cửa hàng mới nhất ở góc đường Trương Định - Lý Tự Trọng.

Không chỉ những thương hiệu mới, các "ông lớn" quen thuộc cũng quay trở lại. McDonald's, sau khi tạm ngừng hoạt động cửa hàng tại số 2-2A Trần Hưng Đạo vì hết hợp đồng thuê từ tháng 9-2024, đang cải tạo lại toàn bộ không gian để kịp tái khai trương trong năm 2025.

Cách đó không xa, nhà hàng chay Soha Plant-based chuẩn bị mở chi nhánh thứ hai tại số 63 Trần Hưng Đạo, hiện đã treo bảng tuyển dụng nhân sự cho ngày khai trương.

Yogurt Space – chuỗi cửa hàng sữa chua tự chọn từng nổi tiếng với sữa chua lạnh và kem khói - sau nhiều năm vắng bóng cũng quay lại với việc sửa chữa mặt bằng cũ ở số 147 Trần Hưng Đạo, nơi từng là điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ giai đoạn 2009-2019.

Mặt bằng siêu sang ở trung tâm TP HCM sôi động trở lại, có nơi cho thuê cả tỉ đồng/tháng - Ảnh 8.
Mặt bằng siêu sang ở trung tâm TP HCM sôi động trở lại, có nơi cho thuê cả tỉ đồng/tháng - Ảnh 9.
Mặt bằng siêu sang ở trung tâm TP HCM sôi động trở lại, có nơi cho thuê cả tỉ đồng/tháng - Ảnh 10.
Mặt bằng siêu sang ở trung tâm TP HCM sôi động trở lại, có nơi cho thuê cả tỉ đồng/tháng - Ảnh 11.

Mặt bằng cho thuê trên đường Trần Hưng Đạo

Theo các sàn bất động sản, giá thuê mặt bằng trên đường Trần Hưng Đạo hiện dao động 120-400 triệu đồng mỗi tháng, tùy vị trí và diện tích. Trong khi đó, khu vực lõi trung tâm luôn giữ mặt bằng giá cao nhất thị trường.

Starbucks mới đây cũng đã mở cửa hàng Reserve thứ tư tại Diamond Plaza – trung tâm thương mại với tỉ lệ lấp đầy gần như tuyệt đối. Dù mức giá thuê chưa được công bố, các chi nhánh trước đó cho thấy chi phí không hề nhỏ: Bitexco Financial Tower từng đạt khoảng 75.000 USD/tháng cho diện tích 500 m², còn cửa hàng tại Hàn Thuyên trước đây ghi nhận khoảng 750 triệu đồng/tháng cho 210 m². Từ đó, giới kinh doanh dự đoán mức giá tại Diamond Plaza có thể dao động từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng/tháng.

Mặt bằng siêu sang ở trung tâm TP HCM sôi động trở lại, có nơi cho thuê cả tỉ đồng/tháng - Ảnh 12.
Mặt bằng siêu sang ở trung tâm TP HCM sôi động trở lại, có nơi cho thuê cả tỉ đồng/tháng - Ảnh 13.

Mặt bằng cho thuê trên đường Hàn Thuyên và Trung tâm thương mại Diamond Plaza

Ở chiều ngược lại, chính mặt bằng cũ của Starbucks tại Hàn Thuyên nay được thương hiệu cà phê Việt Adoré Coffee tiếp quản. Sau nhiều năm gây tiếng vang ở thị trường quốc tế, Adoré Coffee khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam ngày 8-8 ở vị trí số 11–13 Hàn Thuyên, ngay khu vực trung tâm sầm uất bậc nhất của thành phố, bao quanh là Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP HCM và phố đi bộ Nguyễn Huệ. 

Vị trí này không chỉ giúp Adoré khẳng định uy tín thương hiệu khi trở lại sân nhà mà còn mang tính biểu tượng, đánh dấu sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường cà phê vốn đã sôi động. Theo Kim Quang Group, giá thuê tại khu vực này hiện vào khoảng 30.000 USD/tháng, tức hơn 700 triệu đồng.


bất động sản chuỗi cửa hàng phố đi bộ thương hiệu lớn mặt bằng cho thuê thị trường bán lẻ
