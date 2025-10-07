HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Mặt đường cao tốc La Sơn – Hoà Liên qua Đà Nẵng hư hỏng, bong tróc sau thời gian ngắn khai thác

B.Vân

(NLĐO) - Một số đoạn cao tốc La Sơn – Hoà Liên qua Đà Nẵng xuất hiện ổ gà, bong tróc, hiện đang có kế hoạch sửa chữa

Nhiều vị trí trên tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên, đoạn qua các thôn Giàn Bí và Nam Mỹ (xã Hòa Bắc cũ, nay là phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) đang xuất hiện tình trạng hư hỏng mặt đường, bong tróc và lún rạn, gây mất an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Mặt đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên hư hỏng nghiêm trọng qua Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên xuất hiện tình trạng hư hỏng mặt đường sau gần 3,5 năm đưa vào khai thác

Mặt đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên hư hỏng nghiêm trọng qua Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ổ gà xuất hiện dày đặc trên đoạn đường ngắn qua phường Hải Vân

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại các đoạn qua địa phận hai thôn trên, mặt đường có nhiều vết rạn, ổ gà và lớp nhựa bị bong tróc, tạo thành hố sâu trên mặt đường. Một số vị trí đã xuất hiện vệt lún kéo dài, đặc biệt ở làn xe sát lề, nơi thường xuyên có xe tải trọng lớn qua lại.

Mặt đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên hư hỏng nghiêm trọng qua Đà Nẵng - Ảnh 3.

Các vết lún, nứt kéo dài trên mặt đường gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông

Liên quan đến tình trạng hư hỏng, đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã nắm được các vị trí bị bong tróc, lún nứt và đang phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) để tiến hành sửa chữa. Công tác khắc phục dự kiến sẽ được triển khai trong tuần này.

Về nguyên nhân, đại diện Ban Quản lý dự án cho rằng hiện tượng hư hỏng xảy ra do ảnh hưởng của các cơn mưa, bão vừa qua, khiến kết cấu mặt đường bị tác động, dẫn đến bong tróc cục bộ.

Mặt đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên hư hỏng nghiêm trọng qua Đà Nẵng - Ảnh 4.

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan được đưa vào khai thác trong tháng 4-2022

Đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên xuất hiện tình trạng hư hỏng mặt đường

Mặt đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên hư hỏng nghiêm trọng qua Đà Nẵng - Ảnh 5.

Tại đoạn đường xuất hiện hư hỏng này đang được công nhân thi công mở rộng lên thành 4 làn đường

Mặt đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên hư hỏng nghiêm trọng qua Đà Nẵng - Ảnh 6.

Đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên là đoạn thuộc tuyến La Sơn- Túy Loan, nối TP Huế với TP Đà Nẵng

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên là phân đoạn thuộc tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, nối TP Huế với TP Đà Nẵng do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng vào cuối năm 2013.

Đến tháng 4-2022, tuyến đường hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác đoạn La Sơn - Hòa Liên với chiều dài 66 km, quy mô 2 làn xe, rộng 12 m. Tốc độ cho phép của cao tốc là 60-80 km/h.

Hiện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang thi công giai đoạn 2 của dự án, mở rộng lên 4 làn xe đạt tiêu chuẩn đường cao tốc.

Tuyến Hòa Liên - Túy Loan dài hơn 11,5 km được Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khởi công từ tháng 9-2023 và đến tháng 8 vừa qua đã đưa vào thông xe kỹ thuật, khớp nối với tuyến La Sơn - Hòa Liên.

