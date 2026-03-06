HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Mất người vì thẻ đỏ, CLB Long An thua ngược trên sân nhà

Tường Phước

(NLĐO) - Tận dụng lợi thế sân nhà và mở tỉ số song CLB Long An phải nhận thất bại 1-2 khi tiếp đón Xuân Thiện Phú Thọ ở vòng 11 Giải Hạng nhất 2025-2026 hôm 6-3

Long An và Xuân Thiện Phú Thọ - Clip: FPT Play

Trải qua 3 vòng đấu liên tiếp không thắng, bao gồm 2 thất bại, CLB Long An muốn tận dụng lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Xuân Thiện Phú Thọ ở vòng 11 Giải Hạng nhất 2025-2026.

Mất người vì thẻ đỏ, CLB Long An thua ngược trên sân nhà - Ảnh 1.

Tài Lộc và đội trưởng Thanh Hải ăn mừng bàn mở tỉ số cho Long An FC

Chủ động tấn công, chiếm lĩnh thế trận, đoàn quân HLV Nguyễn Ngọc Linh ghi bàn mở tỉ số nhờ công Nguyễn Tài Lộc ở phút 35. Nhưng "niềm vui ngắn chẳng tày gang", tấm thẻ đỏ của Bùi Xuân Quý ở phút bù giờ hiệp 1 khiến thế trận đổi chiều.

Thi đấu trong thế thiếu người, các cầu thủ Long An phải co cụm phòng thủ hòng bảo toàn tỉ số. Nhưng trước sức ép tấn công liên tục của đội khách, thầy trò ông Nguyễn Ngọc Linh phải nhận hai bàn thua trong hiệp 2.

Mất người vì thẻ đỏ, CLB Long An thua ngược trên sân nhà - Ảnh 2.

Đặng Ngọc Đức (trái) cùng CLB Xuân Thiện Phú Thọ ngược dòng thắng ngoạn mục

Phút 50, Tiêu Trung Hiếu lập công giúp Xuân Thiện Phú Thọ gỡ hòa 1-1, trước khi Hà Châu Phi ghi bàn ở thời gian bù giờ, giúp đội khách ẵm trọn 3 điểm trên sân đối phương. Chiến thắng này cũng giúp đoàn quân HLV Lê Quốc Vượng tạm vươn lên thứ 6 bảng xếp hạng với 15 điểm.

Trong khi đó, CLB Long An tiếp tục giậm chân ở nhóm cuối bảng xếp hạng Giải Hạng nhất 2025-2026, đứng thứ 10/12 với 8 điểm sau 11 trận đã đấu. Thành tích không tốt cũng khiến Long An đối diện nguy cơ rớt hạng cuối mùa giải này.

Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Tin liên quan

Giải Hạng nhất quốc gia: CLB Long An thắng sít sao nhờ pha lập công của Trọng Đại

Giải Hạng nhất quốc gia: CLB Long An thắng sít sao nhờ pha lập công của Trọng Đại

(NLĐO) - Bàn thắng trên chấm phạt đền 11m của Nguyễn Trọng Đại giúp CLB Long An thắng Thanh niên TP HCM với tỉ số 1-0 ở vòng 7 Giải Hạng nhất quốc gia tối 9-11

Tương lai bất định của CLB Long An trước thềm Giải Hạng nhất 2025-2026

(NLĐO) - Giải Hạng nhất 2025-2026 đã và đang chuẩn bị trở lại nhưng CLB Long An vẫn chưa có quyết định tham dự khi được VPF ra hạn phản hồi và hết hạn.

CLB Long An sớm dừng bước ở Cúp Quốc gia

(NLĐO) - Thua 1-4 khi tiếp đón Hà Tĩnh ngay trên sân nhà hôm 20-10, CLB Long An chia tay Cúp Quốc gia 2024-2025 sau vòng loại

Giải hạng Nhất CLB Long An Giải Hạng nhất quốc gia
