Mất người vì thẻ đỏ, CLB Long An thua ngược trên sân nhà

Trải qua 3 vòng đấu liên tiếp không thắng, bao gồm 2 thất bại, CLB Long An muốn tận dụng lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Xuân Thiện Phú Thọ ở vòng 11 Giải Hạng nhất 2025-2026.

Tài Lộc và đội trưởng Thanh Hải ăn mừng bàn mở tỉ số cho Long An FC

Chủ động tấn công, chiếm lĩnh thế trận, đoàn quân HLV Nguyễn Ngọc Linh ghi bàn mở tỉ số nhờ công Nguyễn Tài Lộc ở phút 35. Nhưng "niềm vui ngắn chẳng tày gang", tấm thẻ đỏ của Bùi Xuân Quý ở phút bù giờ hiệp 1 khiến thế trận đổi chiều.

Thi đấu trong thế thiếu người, các cầu thủ Long An phải co cụm phòng thủ hòng bảo toàn tỉ số. Nhưng trước sức ép tấn công liên tục của đội khách, thầy trò ông Nguyễn Ngọc Linh phải nhận hai bàn thua trong hiệp 2.

Đặng Ngọc Đức (trái) cùng CLB Xuân Thiện Phú Thọ ngược dòng thắng ngoạn mục

Phút 50, Tiêu Trung Hiếu lập công giúp Xuân Thiện Phú Thọ gỡ hòa 1-1, trước khi Hà Châu Phi ghi bàn ở thời gian bù giờ, giúp đội khách ẵm trọn 3 điểm trên sân đối phương. Chiến thắng này cũng giúp đoàn quân HLV Lê Quốc Vượng tạm vươn lên thứ 6 bảng xếp hạng với 15 điểm.

Trong khi đó, CLB Long An tiếp tục giậm chân ở nhóm cuối bảng xếp hạng Giải Hạng nhất 2025-2026, đứng thứ 10/12 với 8 điểm sau 11 trận đã đấu. Thành tích không tốt cũng khiến Long An đối diện nguy cơ rớt hạng cuối mùa giải này.

