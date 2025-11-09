Giải Hạng nhất quốc gia: CLB Long An thắng sít sao nhờ pha lập công của Trọng Đại

CLB Long An khởi đầu không suôn sẻ ở Giải Hạng nhất mùa này khi liên tục nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng. Trước khi bước vào vòng 7, đội bóng của HLV Nguyễn Ngọc Linh đã phải nhận đến 4 thất bại, 1 trận hòa.

Trọng Đại lập công giúp Long An có chiến thắng thứ 2 ở mùa này - Clip: FPT Play

Tương tự, CLB Thanh niên TP HCM cũng "chìm ngập" ở vị trí chót bảng, có nguy cơ rớt hạng. Vì vậy, dù phải chạm trán đối thủ giàu kinh nghiệm ngay trên sân đối phương, thầy trò ông Võ Hồng Phúc vẫn hướng mục tiêu thắng trận để thoát hiểm.

Giằng co kịch tính, chủ nhà Long An có cơ hội mở điểm ở đầu hiệp 2. Được trọng tài cho hưởng phạt đền 11m phút 57, tiền vệ Nguyễn Trọng Đại dứt điểm thành công, giúp chủ nhà có chiến thắng chung cuộc 1-0.

Kết quả thắng đưa Long An vươn lên thứ 9 bảng xếp hạng với 7 điểm sau 7 vòng đấu. Trong khi đó, CLB Thanh niên TP HCM tiếp tục giậm chân ở cuối bảng xếp hạng khi chỉ có vỏn vẹn 2 điểm qua 7 trận đã đấu.

Cùng ngày, Khánh Hòa mất cơ hội soán lại ngôi đầu bảng khi bị Đồng Tháp cầm hòa không bàn thắng. Đội bóng phố biển có 16 điểm, tạm xếp thứ 2 bảng xếp hạng vì kém Đồng Nai 1 điểm.