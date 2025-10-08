HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Giải trí

"Mắt nhắm mắt mở", phim 18+ với nhiều trải nghiệm thú vị

Thùy Trang

(NLĐO)- Phim ngắn 18+ "Mắt nhắm mắt mở" là hành trình trở về của đạo diễn trẻ Irving Ly.

Phim ngắn 18+ “Mắt nhắm mắt mở” ra mắt khán giả Việt  

"Mắt nhắm mắt mở", phim 18+ với nhiều trải nghiệm thú vị - Ảnh 1.

Phim ngắn 18+ “Mắt nhắm mắt mở” ra mắt khán giả Việt

Phim ngắn "Mắt nhắm mắt mở' của đạo diễn trẻ Irving Ly sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam vào 18 giờ ngày 11-11 tại Lotte Cinema Gò Vấp. Phim được Cục Điện Ảnh phân loại T18.

Với thời lượng gần 30 phút, phim quy tụ dàn diễn viên Hồng Ánh, Huỳnh Kiến An, Bảo Định (vừa thành công với vai diễn trong Tử chiến trên không), Bảo Kha, Thùy Linh. 

Trước khi ra mắt khán giả Việt, bộ phim đã từng được giới thiệu tại nhiều Liên hoan phim quốc tế như BFI Flare: London LGBTQIA+ Film Festival 2025 (Liên hoan phim Viện Phim Anh tổ chức), các Liên hoan phim Queer tại Brazil và Hàn Quốc.

Mắt nhắm mắt mở khai thác nỗi đau của những người trong cộng đồng LGBTQ+ trước sự kỳ thị, đồng thời khơi gợi sự cảm thông và chữa lành bằng tình yêu thương. 

Phim xoay quanh Nam, một sinh viên trẻ bị ám ảnh bởi cái chết của người yêu Minh. Trong những lát cắt mơ hồ, Nam rơi vào vòng xoáy của mộng mị, nơi hiện thực và tưởng tượng đan xen để rồi những sự thật lộ diện.

Phim 18+ về LGBTQ+: tình yêu vượt mọi ranh giới  

"Mắt nhắm mắt mở", phim 18+ với nhiều trải nghiệm thú vị - Ảnh 2.

Cảnh trong phim

Dự án cũng là dấu ấn trở về Việt Nam của đạo diễn Irving Ly (Lý Chí Vỹ), tốt nghiệp cử nhân danh dự ngành Sản xuất phim và Truyền hình tại Đại học Hertfordshire (Anh), hiện đang theo học Thạc sĩ Nghiên cứu Lý luận Điện ảnh tại Scotland (St. Andrews, Warwick, Glasgow). 

Vào vai Minh, diễn viên Bảo Định cho biết: "Nhân vật Minh đại diện cho nhiều bạn trẻ LGBT – mang trong mình cuộc đấu tranh nội tâm giữa gia đình, xã hội và bản thể. Tôi tin nỗi đau ấy sẽ chạm đến khán giả. Tình yêu không có ranh giới, nó luôn thuần khiết và đẹp đẽ nhất".

Diễn viên Bảo Kha (vai Nam) cho biết: "Nam là sự xung đột của nhiều thế giới – giữa quá khứ và hiện tại, giữa thực tế và tưởng tượng. Trong mỗi cảnh, Nam luôn bị giằng xé trong cảm xúc hỗn loạn". 

Diễn viên Hồng Ánh (vai người mẹ): "Tôi hiểu rằng hạnh phúc lớn nhất của con mình chính là được sống thật với tình yêu của nó. Đây là dự án của các bạn trẻ, và tôi muốn đồng hành để ủng hộ tiếng nói của cộng đồng LGBT". 

"Mắt nhắm mắt mở", phim 18+ với nhiều trải nghiệm thú vị - Ảnh 3.

Cảnh trong phim

Diễn viên Huỳnh Kiến An (vai người cha) nói: "Nhân vật người cha phản ánh sự chống đối giới tính thứ ba trong nhiều gia đình. Riêng tôi đồng cảm và muốn góp tiếng nói để xã hội nhìn nhận họ như một điều bình thường".

Nhà sản xuất Nghĩa Kao chia sẻ: "90% ekip là Gen Z đầy nhiệt huyết cùng 10% các anh chị tiền bối giàu kinh nghiệm đã tạo nên một tập thể gắn kết. Chúng tôi mong muốn mang đến góc nhìn văn minh và đồng cảm, để những câu chuyện LGBTQ+ Việt Nam chạm tới tận cùng cảm xúc – nơi điều bình thường đôi khi lại trở thành điều xa xỉ. Và KAO sẽ kể câu chuyện đó".

