Pháp luật

Mật phục bắt giữ người đàn ông nước ngoài có nhiều biểu hiện nghi vấn

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Mật phục trong rừng biên giới Tây Ninh, lực lượng chức năng bắt giữ một người đàn ông có quốc tịch Campuchia

Ngày 6-1, Đội Quản lý, Bảo vệ rừng Biên giới thuộc Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát (tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa bắt giữ một người đàn ông có hành vi bẫy khỉ trái phép trong khu vực rừng biên giới.

Trước đó, tối 4-1, trong quá trình tuần tra kết hợp mật phục tại khoảnh 1, tiểu khu 21 (xã Tân Biên), lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người có dấu hiệu nghi vấn. Khi bị phát hiện, các đối tượng bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi và bắt giữ được một người mang quốc tịch Campuchia, đối tượng còn lại trốn sang bên kia biên giới.

Người đàn ông Campuchia bị bắt giữ do bẫy khỉ trái phép trong rừng Tây Ninh - Ảnh 1.

Người đàn ông nước ngoài bị bắt giữ

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm một túi lưới lớn chứa 13 túi lưới nhỏ dùng để nhốt khỉ, một khoanh dây kẽm, một sợi dây thừng dài khoảng 6 m cùng một túi lúa và bắp dùng làm mồi dụ động vật hoang dã.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. Người vi phạm cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật đã được bàn giao cho Đồn Biên phòng Tân Phú để tiếp tục xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Khởi tố người đàn ông nước ngoài và nhà thầu trong vụ sập sàn nhà xưởng ở Bình Dương

Khởi tố người đàn ông nước ngoài và nhà thầu trong vụ sập sàn nhà xưởng ở Bình Dương

(NLĐO) - Khi nhóm công nhân đang tháo dỡ dàn giáo thì toàn bộ sàn bê tông bị sập, khiến 3 người tử vong.

Gây tai nạn khiến người đi cùng tử vong, người đàn ông nước ngoài bị bắt

(NLĐO) - Điều khiển xe máy thiếu quan sát, gây tai nạn khiến người đi cùng tử vong, một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc bị bắt giữ

Bình Dương: Bắt giữ kẻ đâm chết người đàn ông nước ngoài

(NLĐO) - Hồ Tiền Phong dùng kéo đâm một người đàn ông nước ngoài khiến nạn nhân gục ngã.

