Ngày 6-1, Đội Quản lý, Bảo vệ rừng Biên giới thuộc Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát (tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa bắt giữ một người đàn ông có hành vi bẫy khỉ trái phép trong khu vực rừng biên giới.

Trước đó, tối 4-1, trong quá trình tuần tra kết hợp mật phục tại khoảnh 1, tiểu khu 21 (xã Tân Biên), lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người có dấu hiệu nghi vấn. Khi bị phát hiện, các đối tượng bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi và bắt giữ được một người mang quốc tịch Campuchia, đối tượng còn lại trốn sang bên kia biên giới.

Người đàn ông nước ngoài bị bắt giữ

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm một túi lưới lớn chứa 13 túi lưới nhỏ dùng để nhốt khỉ, một khoanh dây kẽm, một sợi dây thừng dài khoảng 6 m cùng một túi lúa và bắp dùng làm mồi dụ động vật hoang dã.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. Người vi phạm cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật đã được bàn giao cho Đồn Biên phòng Tân Phú để tiếp tục xử lý theo quy định.