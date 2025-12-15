Một đối tượng người nước ngoài bị bắt khi đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam

Ngày 15-12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (BĐBP Tây Ninh) cho biết vừa phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an bắt quả tang một đối tượng người nước ngoài có hành vi tàng trữ ma túy khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Đối tượng bị bắt cùng tang vật

Trước đó, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 13-12, tại luồng nhập cảnh Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp Công an xã Bến Cầu, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Đồn Công an Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tiến hành kiểm tra hành lý của Pan Hsiang Jui (SN 1996, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc)).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng tàng trữ 80 gói thuốc lá điếu hiệu Mevius đã mở nắp. Bên trong mỗi điếu thuốc có sợi thuốc lá tẩm chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Ngoài ra, trong hành lý còn có một hộp nhựa màu trắng in chữ "FAY Puppy", bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Làm việc với cơ quan chức năng, Pan Hsiang Jui khai nhận cuối năm 2024 làm nghề lái xe tại Campuchia và mua ketamin của một người đàn ông nói tiếng Trung Quốc với giá 500 USD.

Sau khi mua, đối tượng mang ma túy về nơi trọ, cất giấu trong chai nhựa hiệu FAY Puppy. Đến ngày 18-11-2025, Pan Hsiang Jui lấy số ma túy trên, mua tổng cộng 81 gói thuốc lá hiệu Mevius, sau đó lấy sợi thuốc ra ngoài, tẩm ma túy ketamin vào sợi thuốc rồi cho lại vào 80 gói thuốc lá và dán kín.

Số ma túy còn lại được cất trong chai nhựa, tất cả cho vào vali mang theo. Khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, hành vi của Pan Hsiang Jui đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.