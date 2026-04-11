HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mật phục bắt xe máy chở 6 cây muội hồng từ trên núi xuống

Tuấn Minh

(NLĐO)- Khi đang vận chuyển 6 cây muội hồng từ trên núi xuống, người đàn ông quê Thanh Hóa đã bị lực lượng kiểm lâm ở Ninh Bình phối hợp công an bắt quả tang

Ngày 11-4, thông tin từ Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình xác nhận đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng công an ngăn chặn kịp thời hành vi khai thác, vận chuyển trái phép 6 cây muội hồng.

Mật phục bắt ô tô chở 6 cây muội hồng từ trên núi xuống - Ảnh 1.

Số cây muội hồng đã bị lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 10-4, Hạt Kiểm lâm khu vực III phối hợp cùng Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Ninh Bình và Công an phường Hoa Lư đã tổ chức mật phục, truy bắt người đàn ông đang vận chuyển 6 cây muội hồng từ trên núi xuống.

Khi Hồ Công Hoàng (SN 1999, ngụ thôn Xuân Hưng, xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy vận chuyển 6 cây muội hồng vừa khai thác trên khu vực núi đá tự nhiên tại khoảnh 1, tiểu khu 14347 (theo bản đồ hiện trạng rừng tỉnh Ninh Bình) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Mật phục bắt ô tô chở 6 cây muội hồng từ trên núi xuống - Ảnh 2.

Cây cảnh muội hồng thường sống trên núi đá, việc khai thác rất khó khăn

Hiện, người vi phạm và tang vật liên quan đã bị lực lượng kiểm lâm đưa về đơn vị để lập hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium, thuộc họ Sim) đang trở thành hiện tượng trong giới sinh vật cảnh. Cây có dáng nhỏ nhắn, tán lá cân đối, thân xù xì tạo cảm giác cổ kính, đặc biệt là sắc lá non đỏ hồng nổi bật giữa nền lá xanh mượt khi trưởng thành. Chính vẻ đẹp giản dị mà độc đáo ấy đã khiến muội hồng được giới chơi bonsai, nhà sưu tầm cây cảnh, và cả các chủ không gian thiền, phòng trà, spa đặc biệt ưa chuộng.

Lái xe chở người ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cảnh bị phạt 39 triệu đồng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo