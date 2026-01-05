Lái xe chở người ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cảnh bị phạt 39 triệu đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lái xe chở người ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cảnh bị phạt 39 triệu đồng

Tuấn Minh

(NLĐO) - Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã mời tài xế xe ô tô tải chở cây cảnh vượt chiều cao, có người ngồi vắt vẻo trên ngọn cây gây xôn xao tới làm việc.

Ngày 5-1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã xác minh, xử lý lái xe ô tô tải chở cây cảnh vượt quá chiều cao, chở người ngồi vắt vẻo trên ngọ cây cảnh gây xôn xao mạng xã hội.

Lái xe chở người ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cảnh bị phạt 39 triệu đồng - Ảnh 1.

Hình ảnh lái xe tải chở người ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cảnh gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 3-1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc xe ô tô tải BKS 18A-596.74 chở một cây cảnh chiều cao vài mét. Đáng nói, trên xe còn có 1 người ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cảnh.

Vào cuộc điều tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã làm rõ lái xe, đồng thời cũng là chủ chiếc xe ô tô tải chở cây trên là Phạm Văn Dũng (SN 1998, ngụ xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Làm việc với cơ quan công an, Dũng thừa nhận có hành vi chở cây và người như trong clip tại khu vực tại Km22+300 đường tỉnh 490C thuộc xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, lái xe Phạm Văn Dũng đã bị xử phạt tổng cộng 39 triệu đồng với các lỗi chở người trên thùng xe trái quy định; xe tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật... Hình thức xử phạt bổ sung là tước Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tem kiểm định của phương tiện 2 tháng; trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Tin liên quan

CSGT dùng ô tô đặc chủng chở người dân đi qua điểm ngập

CSGT dùng ô tô đặc chủng chở người dân đi qua điểm ngập

(NLĐO)- Mưa lớn, đường ngập di chuyển khó khăn, lực lượng CSGT Hà Nội đã sử dụng ô tô đặc chủng chở người dân vượt qua điểm ngập.

Khánh Hòa: Chấn chỉnh vụ xe cấp cứu "tranh giành" chở người bệnh về quê

(NLĐO)- Sở Y tế Khánh Hòa yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ mâu thuẫn khi chở người bệnh về quê và rà soát, chấn chỉnh dịch vụ này

Xe chở người đi đám cưới gặp nạn, 3 người chết, nhiều người bị thương

(NLĐO) – Trên đường chở một nhóm người đi đám cưới, xe ôtô bất ngờ gặp nạn khiến 3 người chết, nhiều người bị thương

Công an Ninh Bình vi phạm luật giao thông chở người chở người ngồi trên thùng xe chở cây cảnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo