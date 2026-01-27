Ngày 27-1, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Quang Nhật (33 tuổi, ngụ phường Tân An) để điều tra về hành vi "Tàng trữ hàng cấm".

Cơ quan công an tạm giữ hình sự Bùi Quang Nhật về hành vi tàng trữ hàng cấm

Theo điều tra ban đầu, Nhật có nhu cầu đốt pháo vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới nên lên mạng xã hội tìm mua.

Thông qua mạng xã hội Facebook, Nhật đã đặt mua 4 hộp pháo hoa nhập lậu, trọng lượng 7kg với giá 2,2 triệu đồng.

Sau khi nhận số pháo trên, Nhật mang về cất giấu dưới gầm giường, trong phòng ngủ.

Đến chiều 25-1, Công an phường Tân An kiểm tra, phát hiện 4 hộp pháo lậu.