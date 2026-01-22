Bắt người nước ngoài vận chuyển hơn 1 tấn pháo hoa

Ngày 22-1, tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) vừa chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Bát Mọt (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) bắt giữ 1 người nước ngoài (người Lào) đang vận chuyển số lượng lớn pháo hoa nổ từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng người Lào bị bắt khi đang vận chuyển 1 tấn pháo hoa nhập lậu

Theo đó, vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 21-1, tại Quốc lộ 47, khu vực thôn Khẹo, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, cách mốc quốc giới 353 khoảng 30 m về phía Việt Nam, các lực lượng đánh án đã tổ chức kiểm tra, bắt giữ Chăn Khon - Sụ Văn Nạ Phon (SN 1985, ngụ bản Phăn Xạ Vẳn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào), khi đang điều khiển xe ô tô tải BKS Lào 2421.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 35 thùng carton, mỗi thùng nặng khoảng 30 kg, tổng trọng lượng 1.050 kg, được ngụy trang tinh vi phía dưới các thùng bia và trên ca-bin xe ô tô.

Bước đầu, đối tượng khai nhận đây là pháo hoa nổ, vận chuyển từ Lào sang Việt Nam để bán kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.