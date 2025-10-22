HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đồng tiền Thông minh

Mất trắng 1 tỉ đồng, chủ quán cà phê nhận ra sai lầm chí mạng

Theo Duy Anh/Vietnamnet

Bỏ ra gần 1 tỉ đồng để mở quán cà phê, nhưng phải đóng cửa. Chủ quán nhận ra sai lầm lớn dẫn tới nguyên nhân thất bại.

Sau vài tháng vận hành, một quán cà phê nằm trong ngõ nhỏ trên phố Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) vừa thông báo đóng cửa. Theo chia sẻ của chủ quán, quyết định dừng hoạt động là điều không ai mong muốn nhưng không thể tránh khỏi, khi hiệu quả kinh doanh thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng, dù tổng vốn đầu tư ban đầu lên tới gần 1 tỉ đồng.

TIN LIÊN QUAN

Chủ quán cho biết tổng chi phí đầu tư ban đầu, gồm tiền thuê mặt bằng, cải tạo, thiết kế không gian và mua sắm thiết bị, lên tới khoảng 1 tỉ đồng. Trong đó, riêng tiền thuê mặt bằng chiếm gần một nửa. Khu vực quanh Hoàng Quốc Việt được cho là “đất vàng” nhờ tập trung nhiều trường đại học, văn phòng và khu dân cư đông đúc.

Tuy nhiên, thực tế lại khác xa kỳ vọng. Quán nằm sâu trong ngõ nhỏ, lối đi hẹp và thường xuyên ngập khi mưa lớn khiến khách ngại ghé. Sau vài tháng khai trương, doanh thu trung bình chỉ đạt khoảng 50 triệu đồng/tháng, không đủ bù chi phí thuê mặt bằng và nhân sự.

“Chúng tôi nhận ra sai lầm quá muộn. Một mặt bằng đẹp với mình chưa chắc đã là vị trí tốt với khách. Vị trí không thuận lợi, mô hình không rõ ràng và thiếu khảo sát khách hàng trước khi đầu tư là nguyên nhân chính khiến quán thất bại” - chủ quán chia sẻ.

img

Mô hình cà phê được nhiều bạn trẻ khởi nghiệp lựa chọn. Ảnh: Thạch Thảo

Tại khu vực Hà Đông (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Huế, chủ một quán trà chanh dành cho học sinh, sinh viên ngay cổng trường cấp ba và nhiều trường đại học lớn, cũng đã phải đóng cửa. Chị Huế từng kỳ vọng lượng học sinh, sinh viên đông sẽ giúp quán nhanh chóng có khách, đặc biệt với mô hình trẻ trung, giá rẻ và không gian bắt mắt.

Thế nhưng, thực tế lại trái ngược. Dù nằm ngay cạnh trường, học sinh ngại lui tới quán vì sợ thầy cô hoặc phụ huynh bắt gặp, trong khi nhóm khách bên ngoài lại không có nhu cầu ghé vào khu vực này.

Chị Huế đã thử nhiều cách như khuyến mãi, thay đổi thực đơn, tổ chức minigame và quảng bá trên mạng xã hội, nhưng kết quả vẫn không cải thiện đáng kể. Sau vài tháng hoạt động cầm chừng, quán buộc phải đóng cửa để cắt lỗ.

Chủ quán thừa nhận sai lầm lớn nhất là chọn vị trí dựa trên cảm tính thay vì khảo sát hành vi khách hàng. Đổ hàng trăm triệu vào quán mà không hiểu rõ tâm lý khách, thất bại là điều khó tránh.

Chị Huế cho biết khi khởi nghiệp, nhiều người dễ bị cuốn vào ý tưởng không gian đẹp, phong cách độc lạ hoặc niềm tin “đông người là đông khách”, mà quên khảo sát thực tế. Một bước đánh giá sai có thể khiến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng đầu tư “bốc hơi” chỉ sau vài tháng.

Theo chị Huế, nên khảo sát thật kỹ trước khi thuê mặt bằng, đừng chỉ nhìn vào lượng người qua lại mà phải xác định xem họ có phải là khách hàng tiềm năng hay không, bởi cùng một tuyến phố, cách nhau vài chục mét thôi cũng có thể có hành vi tiêu dùng hoàn toàn khác.

Bên cạnh đó, cần ưu tiên yếu tố thuận tiện tiếp cận, quán có đẹp mà nằm trong ngõ sâu, khó tìm hoặc thiếu chỗ để xe thì khách cũng ngại vào.

Trước khi đầu tư, hãy xác định rõ mô hình và tệp khách hàng, nếu phục vụ sinh viên sẽ khác hoàn toàn so với quán hướng tới dân văn phòng hay giới trẻ thích “check-in”; chọn sai tệp, toàn bộ thiết kế, thực đơn và giá bán sẽ lệch hướng.

Cuối cùng, nên tính đường lui ngay từ đầu, ký hợp đồng thuê linh hoạt, chia nhỏ khoản đầu tư theo giai đoạn thay vì “rót hết vốn” một lần để tránh rủi ro mất trắng khi kinh doanh không đạt kỳ vọng.

Tin liên quan

