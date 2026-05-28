HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Phát hiện mới từ 741 cấu trúc kỳ lạ trên Sao Kim

Anh Thư

(NLĐO) - Những cấu trúc hình tròn khổng lồ trên bề mặt Sao Kim có thể là chìa khóa để hiểu được phần bên trong bí ẩn gã "song sinh địa ngục" này.

Theo nhiều bằng chứng khoa học được tìm thấy những năm gần đây, Sao Kim có thể đã được sinh ra như người anh em song sinh hoàn hảo của Trái Đất. Nhưng số phận của chúng trái ngược: Trái Đất trở thành hành tinh xanh với sự sống ngày một phong phú, còn Sao Kim giờ đây là một thế giới khô cằn, nóng bức với hiệu ứng nhà kính cực đoan.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà khoa học Trái Đất và hành tinh Anna Gulcher từ Đại học Freiburg (Đức) cho biết 741 coronae trên Sao Kim có thể lý giải sự khác biệt đó.

741 cấu trúc kỳ lạ trên Sao Kim làm giới khoa học bối rối - Ảnh 1.

Sao Kim - Ảnh: NASA

Coronae là những cấu trúc địa hình dạng tròn khổng lồ và kỳ lạ trên bề mặt Sao Kim, khiến giới khoa học bối rối nhiều năm qua.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ các cảm biến radar của tàu vũ trụ Magellan, một tàu thăm dò Sao Kim đã chính thức ngừng hoạt động vào năm 1994, để quan sát kỹ hơn địa hình xung quanh và các dấu hiệu trọng lực của coronae.

Họ chỉ ra rằng các coronae đã thể hiện sự đa dạng phi thường về kích thước, hình thái, địa hình, dấu hiệu trọng lực và bối cảnh kiến tạo, cho thấy chúng không đại diện cho một cơ chế hình thành duy nhất, mà phản ánh một loạt các quá trình năng động.

Nhóm nghiên cứu đã tập trung vào 52 coronae trong số 741 cái đã được xác định trên khắp bề mặt Sao Kim và đưa ra bằng chứng cho thấy chúng có thể được tạo nên khi các chùm magma từ sâu bên trong lớp phủ trồi lên và làm biến dạng vỏ hành tinh.

Nói cách khác, các cấu trúc hình tròn này là kết quả của sự đối lưu mạnh mẽ trong lớp phủ.

Như vậy, Sao Kim có quá trình kiến tạo, mặc dù không toàn diện như Trái Đất. Sự khác biệt cốt lõi nằm ở cơ chế vận động địa chất và khả năng duy trì chu trình tái chế carbon để ổn định khí quyển.

Trên Trái Đất, các đại dương nước lỏng khổng lồ đóng vai trò quyết định khi làm cho các khối đá ở tầng thạch quyển trở nên mềm dẻo, dễ ngậm nước và dễ đứt gãy, từ đó hình thành nên các ranh giới mảng và duy trì hệ thống kiến tạo mảng suốt 3 tỉ năm qua.

Trái lại, Sao Kim quá khô cằn và có thể chưa từng sở hữu một đại dương thực sự. Không có nước làm mềm đá, lớp vỏ của hành tinh này quá cứng nhắc để có thể vỡ vụn thành các mảng kiến tạo di động giống như Trái Đất, mà chỉ có thể tạo nên các cấu trúc như coronae.

Chu trình tái chế carbon không được như Trái Đất khiến carbon dioxide không được hấp thụ lại mà tích tụ ngày một nhiều trong khí quyển, tạo ra hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát, biến nó thành một "lò thiêu" khô cằn và nóng bức như ngày nay.

Tin liên quan

Dụng cụ phẫu thuật 600 tuổi của Trung Quốc viết lại lịch sử y học

Dụng cụ phẫu thuật 600 tuổi của Trung Quốc viết lại lịch sử y học

(NLĐO) - Bằng chứng hóa học cổ xưa nhất thế giới về thuốc gây tê tại chỗ đã được ghi nhận trên một bộ dụng cụ phẫu thuật thời nhà Minh của Trung Quốc.

Mặt trăng lớn hơn cả hành tinh đang "sống" theo cách độc đáo

(NLĐO) - Phát hiện mới về mặt trăng lớn nhất hệ Mặt Trời có thể mở ra cánh cửa mới cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh.

Kho báu vàng 100 món, 1.100 tuổi lộ ra giữa lòng sa mạc

(NLĐO) - Kho báu gây kinh ngạc với gần 100 món trang sức vàng tinh xảo đã được tìm thấy tại Dariyah, một đô thị cổ giữa lòng sa mạc Ả Rập Saudi.

Trái Đất Hành tinh kiến tạo mảng Sao Kim coronae
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo