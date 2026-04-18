Giải trí

Mặt trời cô độc của Đông Nhi

Thùy Trang

(NLĐO) - Đông Nhi hát về sự nghịch lý: càng tỏa sáng, càng cô độc.

"Nhi đang có một cuộc sống rất hạnh phúc…."

Mặt trời cô độc của Đông Nhi - Ảnh 1.

Đông Nhi cho biết cô đang có một cuộc sống rất hạnh phúc

Đông Nhi cho biết ca khúc "Mặt trời cô độc" là ca khúc mà Đông Nhi thích nhất trong album vol.4 Theater of dreams hợp tác cùng DTAP. Tuy nhiên mãi đến nay - 1 năm sau khi vol.4 ra mắt, xem như là đủ duyên để Đông Nhi giới thiệu đến khán giả MV của "Mặt trời cô độc".

Để quảng bá cho MV này, Đông Nhi đã quay một clip tâm sự trong phòng thu: "Nhi đang có một cuộc sống rất hạnh phúc và Nhi biết ơn vì điều đó mỗi ngày, nhưng vì vậy mà Nhi tin rằng là ai rồi cũng sẽ có những giai đoạn rất khác ở trong cuộc đời. Có những lúc người ta vẫn cười, vẫn ổn, vẫn sống bình thường nhưng ở bên trong là cả một khoảng lặng mà đôi khi họ không biết nói cùng ai. Có những người luôn rực rỡ trong mắt người khác nhưng có ai từng hỏi liệu ánh sáng đó có đang mệt không?

Mặt trời cô độc của Đông Nhi - Ảnh 2.

Đông Nhi hát về sự nghịch lý: càng tỏa sáng, càng cô độc.

Và Nhi nghĩ rằng âm nhạc đẹp nhất khi người nghe nhìn thấy mình trong đó. Đối với Nhi thì "Mặt trời cô độc" không phải là một bài hát ồn ào, cũng không phải là một bài hát dễ nhìn thấy nhất mà là bài hát mà Nhi thương nhất.

Vì nó không chỉ nói về một người, mà nói về cảm xúc của rất nhiều người, những cảm xúc được kể từ những điều rất thật, rất nhỏ nhưng ở lại rất lâu. Và nếu bạn từng có một giai đoạn như thế thì bạn sẽ tìm thấy mình trong bài hát này.

Hy vọng là bài hát này sẽ ở bên cạnh bạn một chút, không phải nhắc lại những điều làm bạn đau lòng, mà để nhớ là những điều từng làm mình buồn sau này sẽ là những điều giúp mình trưởng thành hơn…"

Có gì trong "Mặt trời cô độc" của Đông Nhi

Mặt trời cô độc của Đông Nhi - Ảnh 3.

"Mặt trời cô độc" mang đến một nét khác trong con đường âm nhạc của Đông Nhi

"Mặt trời cô độc" lấy cảm hứng từ lá bài The Sun trong Tarot - biểu tượng của ánh sáng và rực rỡ, nhưng cũng ẩn chứa sự cô độc khi không thể chạm tới. Từ đó, bài hát khắc họa nghịch lý: càng tỏa sáng, càng tạo ra khoảng cách với những thứ xung quanh dù là những thứ đã từng thân thuộc nhất.

Với thể loại Alternative R&B, "Mặt trời cô độc" được Đông Nhi thể hiện qua chất giọng với kỹ thuật ngày càng vững chắc nhưng vẫn đầy cảm xúc.

MV "Mặt trời cô độc" được Đông Nhi thực hiện tại một sa mạc ở Mỹ bởi đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, với những góc quay đậm chất điện ảnh tập trung khai thác vào cảm xúc của Đông Nhi. Thời điểm đó, nữ ca sĩ có chuyến lưu diễn và lên kế hoạch thực hiện MV "Mặt trời cô độc", nhưng do không sắp xếp được lịch trình bay sang nên Đinh Hà Uyên Thư đành thực hiện công việc chỉ đạo đạo diễn từ xa, với sự hỗ trợ của ê-kip quay phim tại Mỹ.

Mặt trời cô độc của Đông Nhi - Ảnh 4.

Đông Nhi thực sự tái xuất ấn tượng với "Mặt trời cô độc"

Phần quảng bá cho MV "Mặt trời cô độc" lần này của Đông Nhi thiên về hướng sâu sắc, nhiều tự sự thông qua: đoạn voice off về sự huyễn hoặc, video tâm sự tự quay về ca khúc…

Ngoài ra, vốn đã quen thuộc với hình ảnh ánh trăng trong những bản hit thời Teen Pop, mặt trời lại đối nghịch với mặt trăng nên việc chia sẻ yêu thích nhất ca khúc "Mặt trời cô độc" và ra mắt MV trong thời điểm này (tận sau 1 năm phát hành bản Audio) đặt nhiều câu hỏi cho dụng ý của Đông Nhi đối với sản phẩm.

Đông Nhi tái xuất thế nào?

