Mẫu đá tàu NASA đem về làm phức tạp thêm lịch sử Trái Đất

Trái Đất là một trong số ít các hành tinh may mắn sở hữu nước lỏng trong vũ trụ, điều kiện quan trọng để sự sống ra đời và được duy trì.

Nguồn gốc của nước trên hành tinh bấy lâu vẫn là một bí ẩn. Có một giả thuyết được chấp nhận rộng rãi: Trong "thời thơ ấu" của hệ Mặt Trời, mọi thứ trong hệ rất hỗn loạn và một số lượng thiên thạch khủng khiếp đã bắn phá các hành tinh mới hình thành của nó, bao gồm Trái Đất. Chúng mang theo nước, "gieo mầm" cho các đại dương.

Nhưng một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi tiến sĩ Tony Gargano từ Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA chỉ ra rằng lý thuyết này có thể đã sai.

Một hố va chạm ở Mặt Trăng, chứa đựng các manh mối quan trọng về lịch sử Trái Đất - Ảnh: NASA

Viết trên tạp chí khoa học PNAS, nhóm tác giả cho biết họ đã phân tích đồng vị oxy trong bụi Mặt Trăng (regolith) được các tàu vũ trụ Apollo mang về từ hơn nửa thế kỷ trước.

Khác với các nguyên tố khác, đồng vị oxy không bị biến đổi bởi nhiệt độ hay va chạm, giúp họ xác định chính xác nguồn gốc của các vật thể từng đâm vào hệ Mặt Trăng cũng như hành tinh mẹ của nó - chính là Trái Đất.

Kết quả rất bất ngờ: Lượng nước mà các thiên thạch giàu carbon mang lại từ 4 tỉ năm trước đến nay chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với lượng nước trong các đại dương hiện nay, khoảng vài phần trăm.

Đồng tác giả Justin Simon từ Trung tâm Vũ trụ Johnson giải thích với Sci-News rằng điều này không có nghĩa là các thiên thạch bắn phá Trái Đất và Mặt Trăng thuở sơ khai không mang theo nước.

Tuy nhiên để địa cầu sở hữu những đại dương rộng lớn như ngày nay, rõ ràng phải có một nguồn nước khác đóng góp vào.

Để tìm câu trả lời, các nhà khoa học chỉ có thể chờ đợi. Họ đang rất trông đợi chuỗi sứ mệnh trở lại Mặt Trăng Artemis - mà NASA chuẩn bị thực hiện giai đoạn II - sẽ mang lại các manh mối quan trọng giúp viết lại lịch sử Trái Đất.