Mẫu teen Phạm Nguyễn Bảo Minh khiến gia đình tự hào

Phạm Nguyễn Bảo Minh cuốn hút trong show thời trang ở Thái Lan

Người mẫu teen Phạm Nguyễn Bảo Minh là một trong những gương mặt quen thuộc tại các sàn diễn chuyên nghiệp như: "Destination Runway Fashion Week", "VietNam Junior Fashion Week"… Vừa qua, tài năng trẻ đã có màn trình diễn tự tin trên sàn diễn quốc tế tại show diễn "The New Generation of Models" tại Thái Lan.

Dự án được khởi xướng bởi siêu mẫu Xuân Lan - người luôn tiên phong trong việc tạo ra những chương trình chất lượng dành cho các thế hệ người mẫu Việt.

Việc mang một show diễn thời trang "thuần Việt" ra quốc tế không chỉ là bước tiến táo bạo, mà còn là lời khẳng định về sức sáng tạo và dấu ấn mạnh mẽ của ngành thời trang Việt trên bản đồ thế giới.

Góp mặt trong show diễn lần này, người mẫu teen Bảo Minh là tiêu biểu cho hình ảnh thế hệ người mẫu mới của Việt Nam, đang từng bước "vươn mình" chinh phục sàn diễn thời trang đẳng cấp.

Tài năng trẻ khiến khán giả không khỏi trầm trồ khi có màn trình diễn đầy thu hút với trang phục từ hai nhà thiết kế Nguyễn Minh Triết và Tommy Tường Lê.

Bảo Minh hóa cô gái miền biển ấn tượng

Được biết, bên cạnh thời gian dành cho nghệ thuật, người mẫu teen Phạm Nguyễn Bảo Minh vẫn tập trung hoàn thành việc học tại trường. Là một học sinh chăm chỉ, Bảo Minh nhiều năm liền đạt được thành tích xuất sắc, khiến gia đình tự hào và thêm tin tưởng, ủng hộ con gái theo đuổi đam mê thời trang.

Người mẫu teen chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu, thoải mái thể hiện cá tính riêng và nhận được sự cổ vũ từ khán giả. Sàn diễn thật sự đã giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm, trở nên tự tin và bản lĩnh hơn".