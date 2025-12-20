HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Mâu thuẫn láng giềng, 7 người bị khởi tố cùng lúc

Cao Nguyên

(NLĐO) – Trong quá trình chung sống, giữa 2 gia đình hàng xóm đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Ngày 20-12, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về các hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Mâu thuẫn láng giềng và những hệ lụy pháp lý: 7 Người bị khởi tố - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố các bị can

Theo đó, khởi tố ông Huỳnh Xuân Hùng (55 tuổi, ngụ xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), bà Huỳnh Thị Thu Minh (44 tuổi, vợ ông Hùng) và con trai Huỳnh Đức Tân (21 tuổi).

Bốn bị can còn lại là Trần Bảo Tuấn (31 tuổi), Trần Bảo Quốc (41 tuổi), Trần Tấn Bình (47 tuổi) và Ngô Văn Sáu (35 tuổi), cùng ngụ xã Krông Ana. Bốn bị can này là anh em và người làm công của bà Trần Thị Thúy Vân (48 tuổi), hàng xóm của ông Hùng. 

Trong đó, Huỳnh Xuân Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam về 2 hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng". Sáu bị can còn lại bị khởi tố cùng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong quá trình sinh sống, giữa gia đình ông Hùng và bà Vân xảy ra mâu thuẫn, đã được tổ chức hòa giải nhưng không thành.

Chiều 11-10, 2 gia đình trên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Nhiều đối tượng trong 2 gia đình đã cầm hung khí lao vào đánh nhau gây thương tích cho cả 2 bên, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

