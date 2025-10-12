HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tranh cãi làm hàng rào giáp ranh, rút dao đâm chết hàng xóm

Như Quỳnh

(NLĐO) - Bị hàng xóm dùng gậy đánh vào lưng khi tranh cãi làm hàng rào giáp ranh, Khiêm đã rút dao trong túi quần đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lò Văn Khiêm (SN 1995, trú tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp) để điều tra về hành vi "Giết người".

Cầm gậy thách thức đánh nhau với hàng xóm, bị đâm tử vong - Ảnh 1.

Mâu thuẫn, lò Văn Khiêm dùng dao đâm hàng xóm tử vong. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 10-10, tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp đã xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân là ông L.V.Q. (SN 1971), trú tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khẩn trương phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Bước đầu, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lò Văn Khiêm khai vào chiều 10-10, Khiêm nhìn thấy ông Q. đang đang làm hàng rào giáp ranh đất giữa hai nhà. Khiêm lên tiếng nhắc nhở thì giữa hai bên xảy ra cãi vã. Ông Q. dùng gậy ném về phía nhà Khiêm và thách thức đánh nhau. Khiêm xuống đường gặp ông Q., bị người này cầm gậy vụt vào lưng. 

Trong lúc bực tức, Khiêm rút dao từ túi quần đâm 2 nhát vào ngực ông Q. khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Sau khi gây án, Khiêm vào nhà lau sạch dao, tiêu hủy vật dính máu rồi cất hung khí.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án công an tỉnh người tử vong Cơ quan Cảnh sát Tỉnh Lai Châu
