Mâu thuẫn nợ nần, nhóm thanh thiếu niên đánh nhau trước mặt hàng trăm học sinh, phụ huynh

Liên quan thông tin "nhóm người đánh nhau trước mặt hàng trăm học sinh, phụ huynh ở TPHCM", ngày 14-3, Công an phường Chợ Lớn cho biết vừa triệu tập 5 thanh thiếu niên và tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ các hành vi liên quan.

Lực lượng công an làm việc với một số thanh thiếu niên liên quan.

Theo đó, lúc 16 giờ 20 phút ngày 8-4, hai thanh niên 18 và 20 tuổi đang ngồi uống nước đối diện cổng số 5, Trường THCS Hồng Bàng, đường Triệu Quang Phục (phường Chợ Lớn) thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên cầm nón bảo hiểm lao vào đánh tới tập. Sau đó họ cùng ẩu đả, xô xát.

Đáng nói, hai bên còn sử dụng bàn ghế của quán nước để hành hung nhau, đồng thời nhặt đá ném qua lại trước mặt rất đông học sinh, phụ huynh, do đây là thời điểm tan trường.

Công an phường Chợ Lớn phối hợp Công an TPHCM đã mời 5 thanh thiếu niên (từ 15 đến 19 tuổi) đến trụ sở làm việc. Bước đầu xác định nguyên nhân đánh nhau là do mâu thuẫn nợ nần.