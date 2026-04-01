Pháp luật

Công an TPHCM khởi tố 2 người đánh nhau trên đường Trường Chinh

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã khởi tố 2 người đàn ông có hành vi đánh nhau, gây rối sau khi va quẹt xe

Ngày 1-4, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 2 người gồm Nhan Dưỡng (69 tuổi), Ngô Trường Lâm (35 tuổi) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Công an lấy lời khai ông Ngô Trường Lâm

Ông Nhan Dưỡng tại công an

Trước đó, chiều 28-3, ông Lâm chạy xe máy trên đường Tân Kỳ Tân Quý. Khi đến gần đường Lê Trọng Tấn, phường Tân Sơn Nhì (TPHCM), người này bấm còi để vượt qua ông Nhan Dưỡng. 

Công an TPHCM dựng lại hiện trường vụ việc

Sau khi Lâm vượt lên thì ông Dưỡng đuổi theo, chạy song song và hai bên đã liên tục chửi bới và đe dọa lẫn nhau. 

Tới giao lộ Trường Chinh – Tân Sơn Nhì thì ông Dưỡng điều khiển xe máy va chạm vào xe của ông Lâm. Tiếp đó, cả hai lao vào đánh nhau. 

Sự việc diễn ra giữa ban ngày, gây náo loạn cả đoạn đường và khiến giao thông ùn tắc cục bộ. Video ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Sau đó, Công an phường Tân Sơn Nhì tiến hành xác minh, mời 2 người về làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. 

Công an phường Tân Sơn Nhì khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần giữ bình tĩnh, hợp tác giải quyết theo đúng quy định; tuyệt đối không nóng nảy, manh động, sử dụng hung khí hoặc bạo lực.

Mọi hành vi gây rối, hành hung người khác nơi công cộng đều có thể bị xử lý, đảm bảo tính răn đe đối với những trường hợp coi thường pháp luật. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố.

Tin liên quan

Công an TPHCM ra khuyến cáo mới nhất, người đi máy bay cần biết

Công an TPHCM ra khuyến cáo mới nhất, người đi máy bay cần biết

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phát đi thông báo về những điều cần nắm khi đi máy bay để tránh các tình huống gây mất an ninh trật tự tại sân bay.

Công an TPHCM đang tìm 2 người đánh nhau trên đường Trường Chinh

(NLĐO) - Công an TPHCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm 2 người đánh nhau trên đường Trường Chinh, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM

Bất ngờ kiểm tra một căn nhà, Công an TPHCM bắt 3 người

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt 3 người sau khi bất ngờ kiểm tra một căn nhà và phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng

