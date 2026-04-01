Công an TPHCM khởi tố 2 người đánh nhau trên đường Trường Chinh

Ngày 1-4, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 2 người gồm Nhan Dưỡng (69 tuổi), Ngô Trường Lâm (35 tuổi) về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Trước đó, chiều 28-3, ông Lâm chạy xe máy trên đường Tân Kỳ Tân Quý. Khi đến gần đường Lê Trọng Tấn, phường Tân Sơn Nhì (TPHCM), người này bấm còi để vượt qua ông Nhan Dưỡng.
Sau khi Lâm vượt lên thì ông Dưỡng đuổi theo, chạy song song và hai bên đã liên tục chửi bới và đe dọa lẫn nhau.
Tới giao lộ Trường Chinh – Tân Sơn Nhì thì ông Dưỡng điều khiển xe máy va chạm vào xe của ông Lâm. Tiếp đó, cả hai lao vào đánh nhau.
Sự việc diễn ra giữa ban ngày, gây náo loạn cả đoạn đường và khiến giao thông ùn tắc cục bộ. Video ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.
Sau đó, Công an phường Tân Sơn Nhì tiến hành xác minh, mời 2 người về làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
Công an phường Tân Sơn Nhì khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần giữ bình tĩnh, hợp tác giải quyết theo đúng quy định; tuyệt đối không nóng nảy, manh động, sử dụng hung khí hoặc bạo lực.
Mọi hành vi gây rối, hành hung người khác nơi công cộng đều có thể bị xử lý, đảm bảo tính răn đe đối với những trường hợp coi thường pháp luật. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố.
Bình luận (0)