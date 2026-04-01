Công an TPHCM khởi tố 2 người đánh nhau trên đường Trường Chinh

Ngày 1-4, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 2 người gồm Nhan Dưỡng (69 tuổi), Ngô Trường Lâm (35 tuổi) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Công an lấy lời khai ông Ngô Trường Lâm

Ông Nhan Dưỡng tại công an

Trước đó, chiều 28-3, ông Lâm chạy xe máy trên đường Tân Kỳ Tân Quý. Khi đến gần đường Lê Trọng Tấn, phường Tân Sơn Nhì (TPHCM), người này bấm còi để vượt qua ông Nhan Dưỡng.

Công an TPHCM dựng lại hiện trường vụ việc

Sau khi Lâm vượt lên thì ông Dưỡng đuổi theo, chạy song song và hai bên đã liên tục chửi bới và đe dọa lẫn nhau.

Tới giao lộ Trường Chinh – Tân Sơn Nhì thì ông Dưỡng điều khiển xe máy va chạm vào xe của ông Lâm. Tiếp đó, cả hai lao vào đánh nhau.

Sự việc diễn ra giữa ban ngày, gây náo loạn cả đoạn đường và khiến giao thông ùn tắc cục bộ. Video ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Sau đó, Công an phường Tân Sơn Nhì tiến hành xác minh, mời 2 người về làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.