Bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng ngày càng phổ biến

Chiều 5-11, tại Hà Nội, Viện Xã hội học và Tâm lý học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Những vấn đề tâm lý của thanh thiếu niên trong bối cảnh hiện nay".



PGS-TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Đặng Xuân Thanh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho hay trong những năm gần đây, các nghiên cứu cho thấy tình hình tâm lý của thanh thiếu niên đang có những biến đổi phức tạp.

Đáng chú ý là tình trạng bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng, tự cô lập bản thân, hành vi lệch chuẩn ở một bộ phận giới trẻ ngày càng phổ biến. Những biểu hiện nêu, nếu không giải quyết kịp thời, sẽ dẫn tới suy giảm sức khỏe thể chất và tinh thần, ảnh hưởng tới sự phát triển lành mạnh của thanh thiếu niên.

PGS-TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học, nhận định trong xã hội hiện nay, nhiều vấn đề xã hội tác động sâu đến đời sống tâm lý của thanh thiếu niên.

Nữ sinh bị bạn học vây đánh hội đồng tại Trường THCS An Điền, TPHCM

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên toàn cầu có khoảng 8% trẻ em và thanh thiếu niên mắc các rối loạn tâm thần, nhưng phần lớn không được tiếp cận hỗ trợ phù hợp. Việc thiếu quan tâm đến sức khỏe tâm thần ở lứa tuổi này có thể kéo dài hệ quả tới tuổi trưởng thành.

Theo PGS-TS Chu Văn Tuấn, mặc dù nhiều biện pháp can thiệp và trị liệu tâm lý đã được triển khai, song thực tế cho thấy các dịch vụ này hiện vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia đã cùng trao đổi, thảo luận làm rõ những vấn đề tâm lý của thanh thiếu niên hiện nay, đặc biệt là các nguy cơ đang ảnh hưởng đến tâm lý của thanh thiếu niên trong bối cảnh mới; vai trò của gia đình, cộng đồng, nhà trường, cơ sở y tế trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên và những đề xuất khuyến nghị chính sách phát triển thanh thiếu niên trong thời kỳ mới.