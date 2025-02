Mâu thuẫn yêu đương, vác kiếm vào sân bóng bắt "tình địch" quỳ gối

Ngày 24-2, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã xác minh, làm rõ nhóm thanh niên vác kiếm vào sân bóng đe dọa một thanh niên, bắt quỳ gối xảy ra tại sân bóng Hưng Phương, xóm 6 Đồng Nhân, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22-2, tại sân bóng Hưng Phương, xóm 6 Đồng Nhân xảy ra vụ việc mâu thuẫn giữa một nhóm thanh thiếu niên cầm theo hung khí với một thanh niên khác.

Vụ việc sau đó được đưa lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của dư luận, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác điều tra, làm rõ sự việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm yêu đương (2 thanh, thiếu niên trên cùng yêu 1 cô gái) nên Đinh Quang Minh (SN 2007, ngụ thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, TP Hoa Lư) và T.A.K. (SN 2008, ngụ xã Yên Nhân, huyện Yên Mô) đã nảy sinh mâu thuẫn cá nhân.

Hình ảnh Đinh Quang Minh cùng những người khác cầm kiếm xông vào sân bóng bắt "tình địch" quỳ gối. Ảnh cắt từ clip

Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22-2, phát hiện T.A.K. đang đá bóng tại sân bóng Hưng Phương, Minh đã rủ theo 8 người khác tìm K. để đe dọa, nói chuyện dằn mặt.

Khi đi, Đinh Quang Minh mang theo 1 con dao phớ. Khi đến sân bóng Hưng Phương, 5 thanh niên vào sân tìm và lôi T.A.K. về phía cuối sân, 2 thanh niên dùng chân tay đánh K., còn Đinh Quang Minh cầm dao phớ đe dọa, bắt K. quỳ xuống xin lỗi.

Sau đó, do được mọi người can ngăn, Minh và nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường, T.A.K. không bị thương tích và không phải điều trị tại cơ sở y tế.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.