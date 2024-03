Mẫu Việt trình diễn trong thời tiết -8 độ C ở Hàn Quốc

Lần đầu tiên, mẫu Việt trình diễn thời trang dưới trời -8 độ C

Tối 14-3, triển lãm The New Generation of Models 2024 khai mạc tại TP HCM. Đây là dự án triển lãm, sách ảnh và video thời trang ghi lại dấu ấn của các thế hệ người mẫu Việt Nam qua những bộ ảnh thời trang, được thực hiện tại các địa danh đặc biệt trên thế giới.

Ban đầu, siêu mẫu Xuân Lan - người dành tâm huyết với dự án cho biết chị ban đầu chọn đảo Nami, nơi từng là bối cảnh cho phim "Bản tình ca mùa đông". Tuy nhiên, khi đoàn chuẩn bị đến, Nami lại không có tuyết. Họ buộc phải di chuyển sang một nơi khác để lấy được khung cảnh nền tuyết trắng xóa.



Dưới thời tiết - 8 độ C, ê kíp gần 100 con người đã phải vất vả hơn rất nhiều để có thực hiện được dự án. Đạo diễn Ngọc Lâm chia sẻ, do trời quá lạnh nên phần lớn người mẫu chân tay tê cứng, đói và mệt. Có người lớn phải cởi hết áo khoác để trùm cho các em bé do sợ ảnh hưởng thời tiết, dẫn đến cảm lạnh.

Kinh phí đầu tư dự án là khoảng 4 tỉ đồng và không có tài trợ. Xuân Lan nói không đắn đo khi thực hiện vì muốn tạo sân chơi, môi trường cọ xát cho các người mẫu, đặc biệt là thế hệ trẻ.

"Qua đây chúng tôi muốn thể hiện sự tự hào về người mẫu Việt. Về chuyên môn trong ngành thời trang người Việt Nam không thua kém những bạn bè trên thế giới. Chúng tôi cũng tự hào về những người lên ý tưởng, nhà sản xuất, nhiếp ảnh, quay phim" - Xuân Lan chia sẻ.

Dù vậy, với tâm huyết tạo hành trình mẫu Việt ra thế giới thì khắc nghiệt cỡ nào cũng chỉ là thử thách có thể vượt qua

Thừa nhận đang rất khó khăn về kinh tế vì tình hình chung nhưng "Dự án không chỉ diễn ra trong 1 năm, 2 năm mà đây là cả một hành trình. Chúng tôi thực hiện không phải vì mục đích thương mại mà nó hướng đến việc giúp các thế hệ người mẫu có cơ hội khẳng định bản thân, tôn vinh những người mẫu chuyên nghiệp hoạt động cực kỳ vất vả nhưng ít được ghi nhận" - Xuân Lan nói.

Hiện ê-kíp đang tiếp tục chuẩn bị cho show diễn vào tháng 7 tới và một cuộc triển lãm tổng hợp, đồng thời phát hành sách ảnh các thế hệ người mẫu Việt Nam cũng dự kiến ra mắt vào tháng 12. Nhiếp ảnh gia Kiếng Cận luôn trăn trở làm sao lan tỏa được tinh thần văn hóa dân tộc qua yếu tố thời trang. Qua đó quảng bá với quốc tế những yếu tố thu hút họ đến Việt Nam.

Những bức ảnh thời trang tuyệt đẹp

Dự án gồm triển lãm, sách ảnh và video thời trang ghi lại dấu ấn của các thế hệ người mẫu Việt Nam, được thực hiện tại các kinh đô thời trang lớn trên thế giới. Có 25 người mẫu tham gia dự án The New Generation of Models tại Hàn Quốc.

Ngoài Xuân Lan còn có Thùy Trang, Nguyễn Hợp, Trâm Anh, Lâm Thanh Nhã, Thiên Ân, Sarah Trần, Cherry Khánh My, Đại Phong, Huyền Trang, Minh Anh, Trọng Phương, Quỳnh Trang, Kiến Đạt… trình diễn 50 mẫu thiết kế trong bộ sưu tập Rainbow Snow của nhà thiết kế Tommy Tường Lê.

Triển lãm không chỉ cho thấy đường đi của thời trang Việt mà còn là chất nghệ thuật trong thời trang