Gương mặt Việt trên sàn diễn tuần lễ thời trang London

Cách đây một năm, bộ sưu tập áo dài "Sắc màu Việt - Anh" của nhà thiết kế nhí mới 13 tuổi Anna Hoàng đã vinh dự được trình diễn mở màn tuần lễ thời trang House of iKons Fashion Week 2023 tại London vào ngày 18-2-2023, thu hút sự quan tâm của các nhà thiết kế và tạp chí thời trang tại Anh. Buổi trình diễn đã giới thiệu được vẻ đẹp của áo dài Việt Nam tới công chúng Anh.



Anna (14 tuổi, bìa trái) hội ngộ Emily (17 tuổi), Jenny (15 tuổi) tại chương trình Tết chào năm mới ở London trong tà áo dài của Love Collection. Ảnh: NVCC



Là sự kiện thời trang quốc tế thường niên do House of iKons tổ chức từ năm 2014 trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang London (London Fashion Week) vào tháng 2 và tháng 9 hằng năm, House of iKons Fashion Week 2023 thu hút 500 người mẫu quốc tế và 28 nhà thiết kế đến từ Việt Nam, Mỹ, Ý, Phần Lan, Anh, Thái Lan, Philippines… Đưa tin về sự kiện có các tạp chí thời trang danh tiếng như Elle, Harper's Bazaa, World Fashion Media News…

Sau đó, bộ sưu tập đặc biệt này đã được trình diễn tại sự kiện thời trang thường niên của Trường ĐH St.Andrews danh giá của Scotland ngày 23-2-2023. Sự kiện "Sitara Charity Fashion Show 2023" nhằm gây quỹ cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và Quỹ Hỗ trợ cộng đồng người nhập cư của Trung tâm Đông Nam Á và Đông Á (SEEAC). bộ sưu tập tiếp tục nhận được lời mời tham dự Lễ hội Anh tại Việt Nam vào tháng 9-2023…

Bộ sưu tập "Sắc màu Việt - Anh" được trình diễn tại sự kiện thời trang "Sitara Charity Fashion Show 2023" ngày 23-2-2023 được tổ chức bởi St Andrews University Scotland - 1 trong 3 trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh và Top các trường hàng đầu thế giới. Ảnh: NVCC



"Sắc màu Việt - Anh" là bộ sưu tập áo dài chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - vương quốc Anh, với 50 mẫu áo dài Việt Nam mang thương hiệu Love Collection dành cho người lớn và trẻ em.

Bộ sưu tập đã đạt giải thưởng hạng mục sáng kiến thông tin đối ngoại toàn quốc 2023. Vừa qua, tại văn phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh ở thủ đô London, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long đã có buổi gặp gỡ thân mật và trao tặng bằng khen cho nhà thiết kế nhí Anna và ekip thực hiện dự án.

Nhà thiết kế nhí tài năng Anna Hoàng trong năm qua cũng đã xuất sắc đạt được danh hiệu Á hậu 1 chung cuộc tại đấu trường nhan sắc thanh thiếu niên quốc tế Miss Eco Teen International 2023 và giải thưởng Thí sinh được khán giả yêu thích nhất.

Hiện nay, Anna đang chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập áo dài Tết Việt trong một show diễn đặc biệt tại tuần lễ thời trang London ngày 17-2 tới.

Bộ sưu tập tông màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng với các sắc màu họa tiết về Tết nguyên đán của người Việt Nam.

Đặc biệt năm nay kỷ niệm 5 năm thương hiệu áo dài Love Collection nên tại tuần lễ thời trang London, Anna sẽ kết hợp cùng tổ chức Liên hiệp hội phụ nữ quốc tế Việt Nam - Vương quốc Anh trưng bày khu triển lãm về phong tục truyền thống Tết Việt như khu tiểu cảnh, khu ẩm thực , khu trưng bày sản phẩm thủ công Việt Nam để giới thiệu tới giới mộ điệu thời trang và yêu thích tìm hiểu văn hoá nghệ thuật quốc tế.

Ngày 16-3 sắp tới, một lần nữa ekip sẽ đem các mẫu thiết kế áo dài chủ đề Tết Việt tới tham dự show diễn kỷ niệm 15 năm của chương trình Sitara Fashion Show. Sitara đã tuyên bố rằng họ tổ chức buổi trình diễn thời trang từ thiện châu Á lớn nhất Vương quốc Anh. Mục đích của chương trình là tôn vinh tác phẩm của các nhà thiết kế và nghệ sĩ châu Á tài năng trên khắp thế giới bằng cách giới thiệu tác phẩm của họ trên sân khấu toàn cầu.

Vào ngày 19-5, Love Collection sẽ là đơn vị đồng tổ chức cùng Ladies of all nations international Vietnam-United Kingdom, Vietsoc King College University London tổ chức chương trình Vietnam Cultural Show với chủ đề Beautiful Vietnam. Đây là chương trình tôn vinh văn hoá nghệ thuật truyền thống Việt Nam và gây quỹ cho tổ chức từ thiện quốc tế Facing The World nhằm giúp đỡ trẻ em bị khuyết tật vùng sọ mặt tại Việt Nam.

Lời chúc mừng năm mới từ London của Love Collection Team

Sinh ra và lớn lên tại Anh trong một gia đình Việt, nhà thiết kế nhí Anna Hoàng chia sẻ rằng thông qua bộ sưu tập áo dài, em muốn gửi gắm tình yêu của mình với cội nguồn Việt Nam và đất nước Anh, quê hương thứ hai. Đồng thời, em muốn quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Thương hiệu thời trang áo dài Việt Nam Love Collection được đôi bạn thân Anna Hoàng và Emily Nguyễn sáng lập năm 2019 nhằm tôn vinh văn hóa Việt Nam thông qua trang phục truyền thống của người phụ nữ quê nhà.

Với tên gọi Love Collection, nhà thiết kế nhí mong muốn lan tỏa và truyền cảm hứng về sự yêu thương trên toàn cầu. Cô bé gốc Việt mong muốn trong tương lai sẽ tiếp tục giới thiệu áo dài nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung tại các sự kiện và chương trình văn hóa không chỉ tại Anh, Việt Nam mà cả các quốc gia khác ở châu Âu, châu Mỹ.

Nhà thiết kế nhí tâm sự thật tuyệt vời khi thấy tất cả người mẫu mặc trang phục áo dài để chia sẻ văn hóa của Việt Nam và Vương quốc Anh với mọi người trên sàn diễn. "Việt Nam là một đất nước xinh đẹp và cần chia sẻ điều đó với thế giới".