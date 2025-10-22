HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Máy bay chở thủ tướng Úc hạ cánh khẩn cấp tại Mỹ

Dương Thu Hương

(NLĐO) - Chỉ vài giờ sau khi cất cánh từ thủ đô của Mỹ, máy bay chở Thủ tướng Úc Anthony Albanese phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống TP St. Louis

Theo Fox News. chiếc máy bay KC-30A của Không quân hoàng gia Úc (RAAF) đã chuyển hướng và hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Lambert-St.Louis tại TP St. Louis, bang Missouri vào tối 21-10 (giờ địa phương), chỉ vài giờ sau khi rời thủ đô Washington D.C - Mỹ.

Chuyến bay khởi hành từ căn cứ quân sự Joint Base Andrews lúc 17 giờ 15 phút và phải hạ cánh khẩn cấp vào khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày.

Trên kênh truyền hình FOX 2, giới chức địa phương cho biết một thành viên của phi hành đoàn bị hành lý từ khoang chứa phía trên rơi trúng đầu, dẫn đến chấn động não nhẹ. Người này đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sau khi máy bay hạ cánh.

img

Chuyến bay của Thủ tướng Úc Anthony Albanese buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại TP St. Louis. Ảnh: AAP

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Úc xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho người bị thương; đề nghị truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của các nhân viên trên khoang.

Cơ quan chức năng Úc đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc máy bay hạ cánh khẩn cấp.

Trước đó, Thủ tướng Albanese có chuyến thăm chính thức tới Mỹ. Ông đã cùng Tổng thống Donald Trump ký kết một thỏa thuận khoáng sản quan trọng trị giá 8,5 tỉ USD tại Nhà Trắng. 

Thỏa thuận này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc hợp tác khai thác và cung ứng khoáng sản chiến lược giữa hai nước, nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Phát biểu sau lễ ký, ông Albanese khẳng định thỏa thuận này đã đưa quan hệ đối tác Úc - Mỹ "lên một tầm cao mới". 

Tin liên quan

Mỹ và Úc sẽ đầu tư chung 8, 5 tỉ USD với một tốc độ "chưa từng có"

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 20-10 ký một thỏa thuận quan trọng về khoáng sản thiết yếu đất hiếm tại Nhà Trắng.

Toàn quyền Úc tham quan Hội trường Thống nhất, selfie cùng Bí thư Thành ủy TP HCM

(NLĐO) - Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Phu quân cùng đoàn công tác đã tham quan Hội trường Thống Nhất, ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt

Từ mỏ đất hiếm duy nhất của Mỹ, thấy rõ lợi thế chiến lược của Trung Quốc

(NLĐO) – Mỹ đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc bằng cách đẩy mạnh tự sản xuất trong nước nhưng điều này không phải bài toán dễ dàng.

