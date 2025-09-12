Toàn quyền Úc tham quan Hội trường Thống nhất, selfie cùng Bí thư Thành ủy TP HCM

(NLĐO) - Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Phu quân cùng đoàn công tác đã tham quan Hội trường Thống Nhất, ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt
Trưa 12-9, tại Hội trường Thống Nhất, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP HCM, có buổi hội kiến bà Sam Mostyn, Toàn quyền Úc và phu quân của bà là ông Simeon Beckett. Sau buổi hội kiến, bà Sam Mostyn cùng phu quân và đoàn công tác cấp cao của Úc dành thời gian tham quan Hội trường Thống Nhất.
Chiều nay, Toàn quyền Úc Sam Mostyn và phu quân cùng đoàn đại biểu cấp cao Úc sẽ đi thăm và giao lưu với sinh viên Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam -cơ sở Nam Sài Gòn; thăm Bệnh viện Quân y 175 và giao lưu với Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam.
