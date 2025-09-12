HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Toàn quyền Úc tham quan Hội trường Thống nhất, selfie cùng Bí thư Thành ủy TP HCM

Xuân Huy - Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Phu quân cùng đoàn công tác đã tham quan Hội trường Thống Nhất, ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt

Trưa 12-9, tại Hội trường Thống Nhất, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP HCM, có buổi hội kiến bà Sam Mostyn, Toàn quyền Úc và phu quân của bà là ông Simeon Beckett. Sau buổi hội kiến, bà Sam Mostyn cùng phu quân và đoàn công tác cấp cao của Úc dành thời gian tham quan Hội trường Thống Nhất. 

Toàn quyền Úc tham quan Hội trường Thống nhất, selfie cùng Bí thư Thành ủy TP HCM- Ảnh 1.

Chuyến thăm của Toàn quyền Úc Sam Mostyn đến TP HCM nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến 12-9, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Toàn quyền Úc tham quan Hội trường Thống nhất, selfie cùng Bí thư Thành ủy TP HCM- Ảnh 2.

Hội trường Thống Nhất là công trình kiến trúc độc đáo có ý nghĩa đặc biệt - nơi ghi dấu ấn sự kiện lịch sử 30-4-1975, ngày đất nước thống nhất.

Toàn quyền Úc tham quan Hội trường Thống nhất, selfie cùng Bí thư Thành ủy TP HCM- Ảnh 3.

Toàn quyền Úc và phu quân chăm chú lắng nghe thông tin từ hướng dẫn viên

Toàn quyền Úc tham quan Hội trường Thống nhất, selfie cùng Bí thư Thành ủy TP HCM- Ảnh 4.

Hiện nay, Hội trường Thống Nhất có nhiều phòng chức năng cùng các hiện vật gốc quý giá 

Toàn quyền Úc tham quan Hội trường Thống nhất, selfie cùng Bí thư Thành ủy TP HCM- Ảnh 5.

Đây là lần thứ hai Tòàn quyền Úc Sam Mostyn đến TP HCM. Chuyến đi đầu tiên của bà đến thành phố cách đây hơn 30 năm.

Toàn quyền Úc tham quan Hội trường Thống nhất, selfie cùng Bí thư Thành ủy TP HCM- Ảnh 6.

Bí thư Thành ủy TP HCM và Toàn quyền Úc vui vẻ chụp ảnh lưu niệm, với sự "tác nghiệp" của chính ông Simeon Beckett - phu quân của bà

Toàn quyền Úc tham quan Hội trường Thống nhất, selfie cùng Bí thư Thành ủy TP HCM- Ảnh 7.

Một khoảnh khắc đặc biệt thú vị nữa là khi bà Sam Mostyn cùng ông Trần Lưu Quang chụp ảnh kỷ niệm bằng hình thức selfie một cách trẻ trung và thân thiện

Toàn quyền Úc tham quan Hội trường Thống nhất, selfie cùng Bí thư Thành ủy TP HCM- Ảnh 8.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng nhiệt tình chụp ảnh cho vợ chồng bà Toàn quyền Úc và cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ

Toàn quyền Úc tham quan Hội trường Thống nhất, selfie cùng Bí thư Thành ủy TP HCM- Ảnh 9.

Kế đó, Toàn quyền Úc cùng đoàn công tác dự tiệc chiêu đãi tại phòng khánh tiết Hội trường Thống Nhất 

Chiều nay, Toàn quyền Úc Sam Mostyn và phu quân cùng đoàn đại biểu cấp cao Úc sẽ đi thăm và giao lưu với sinh viên Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam -cơ sở Nam Sài Gòn; thăm Bệnh viện Quân y 175 và giao lưu với Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam.



Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền Úc Sam Mostyn

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền Úc Sam Mostyn

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Toàn quyền Úc

(NLĐO)- Chiều 10-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Úc Sam Mostyn

(NLĐO)- Chiều 10-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Úc Sam Mostyn đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Toàn quyền Úc

(NLĐO)- Chiều 10-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân.

