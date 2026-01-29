HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Máy bay tấn công của Thái Lan gặp nạn, cả 2 phi công thiệt mạng

Hải Hưng (Theo The Nation)

(NLĐO) – Cả 2 phi công có mặt trên khoang đều thiệt mạng khi chiếc máy bay tấn công hạng nhẹ AT-6 rơi trong lúc huấn luyện ở Thái Lan.

Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) xác nhận chiếc AT-6 gặp nạn vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29-1, trong lúc bay huấn luyện tại làng Ban Huay Fang thuộc huyện Jom Thong, tỉnh Chiang Mai.

"Vụ tai nạn khiến cả 2 phi công trên máy bay đều thiệt mạng. Lực lượng chức năng đã được triển khai tới hiện trường để tiến hành kiểm tra, điều tra nguyên nhân vụ việc" - báo Nation dẫn thông tin từ RTAF.

Thái Lan: Máy bay tấn công “xịn” rơi, cả 2 phi công thiệt mạng - Ảnh 1.

Thái Lan: Máy bay tấn công “xịn” rơi, cả 2 phi công thiệt mạng - Ảnh 2.

Thái Lan: Máy bay tấn công “xịn” rơi, cả 2 phi công thiệt mạng - Ảnh 3.

Hiện trường vụ rơi máy bay tấn công hạng nhẹ AT-6 ở Chiang Mai - Thái Lan sáng 29-1. Ảnh: The Nation

RTAF hiện chưa chính thức xác nhận biến thể chiếc AT-6 gặp nạn nhưng căn cứ vào vị trí triển khai thì nhiều khả năng đây là máy bay AT-6TH Wolverine.

Không quân Hoàng gia Thái Lan hiện có 8 chiếc AT-6TH Wolverine được biên chế tại Căn cứ Không quân Chiang Mai để làm nhiệm vụ tác chiến, tấn công. 

Ngoài ra, RTAF còn sở hữu 12 máy bay T-6TH Texan II, được sử dụng độc quyền cho công tác huấn luyện phi công tại Căn cứ Không quân Kamphaeng Saen.

Dựa trên những hình ảnh được đăng tải rộng rãi trên các trang tin tức, chiếc máy bay gặp nạn mang số hiệu đuôi 41105 và có họa tiết "miệng cá mập". Chiếc máy bay thuộc Phi đội 411, Không đoàn 41, đóng quân tại Chiang Mai.

Tính đến tháng 8-2025, RTAF đã hoàn tất việc đưa vào biên chế toàn bộ 8 máy bay AT-6TH Wolverine, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ vận hành dòng máy bay tấn công hạng nhẹ hiện đại này.

Thái Lan: Máy bay tấn công “xịn” rơi, cả 2 phi công thiệt mạng - Ảnh 4.

Thái Lan: Máy bay tấn công “xịn” rơi, cả 2 phi công thiệt mạng - Ảnh 5.

Thái Lan: Máy bay tấn công “xịn” rơi, cả 2 phi công thiệt mạng - Ảnh 6.

Ảnh: The Nation

Tai nạn máy bay ở Colombia và Ấn Độ, 20 người chết

Một chiếc máy bay chở 15 người, trong đó một nghị sĩ trong khu vực và ứng viên nghị sĩ, đã bị rơi xuống vùng núi Đông Bắc Colombia khiến toàn bộ những người trên khoang thiệt mạng.

Hãng hàng không nhà nước Satena của Colombia cho biết vụ tai nạn xảy ra vào trưa 28-1 (giờ địa phương) ngay trước khi đáp xuống đô thị Ocana gần đó theo kế hoạch.

Thời điểm gặp nạn trên máy bay có hai thành viên tổ lái và 13 hành khách, bao gồm nghị sĩ Diogenes Quintero và các thành viên trong nhóm của ông. Ngoài ra, trong số những người gặp nạn còn có ông Carlos Salcedo, một ứng cử viên của cuộc bầu cử vào tháng 3 tới.

Một tai nạn máy bay khác cũng cướp đi sinh mạng của Phó Thủ hiến bang Maharashtra (Ấn Độ) Ajit Pawar cùng 4 người khác hôm 28-1.

Chiếc máy bay này chở 5 người rơi và bốc cháy khi chuẩn bị hạ cánh xuống TP Baramati – Ấn Độ.

Thái Lan Ấn Độ Colombia tai nạn máy bay máy bay gặp nạn
