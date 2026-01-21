HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Máy bay chở Tổng thống Donald Trump gặp sự cố, quay trở lại căn cứ

Hoàng Phương

(NLĐO) - Phi hành đoàn phát hiện “một sự cố điện nhỏ” và quyết định cho máy bay của Tổng thống Mỹ Donald Trump trở về căn cứ vì lý do an toàn.

Máy bay của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chiếc Không lực một, đã quay trở lại Căn cứ Liên hợp Andrews tại bang Maryland sau khi cất cánh tới Thụy Sĩ vào tối 20-1 (giờ địa phương).

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi máy bay rời đường băng. Khi đó, phi hành đoàn phát hiện “một sự cố điện nhỏ” và quyết định cho máy bay trở về căn cứ vì lý do an toàn.

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực một tại tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland - Mỹ hôm 20-1. Ảnh: AP

Theo AP, một phóng viên có mặt trên chuyến bay cho hay hệ thống đèn trong khoang báo chí đã tắt trong giây lát ngay sau khi cất cánh, song không có lời giải thích cụ thể nào được đưa ra.

Sau khi trở về, ông Donald Trump đã lên một máy bay khác và tiếp tục chuyến đi tới thị trấn Davos (Thụy Sĩ) để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Trước khi lên đường đến Thụy Sĩ, nhà lãnh đạo Mỹ đã tổ chức một cuộc họp báo kéo dài 90 phút, trong đó tiết lộ rằng trong chuyến đi tới Davos lần này, ông có “rất nhiều cuộc gặp được lên lịch" liên quan đến đảo Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Theo trang Independent, Tổng thống Donald Trump cũng tận dụng buổi họp báo để phát đi một thông điệp cứng rắn về mong muốn giành quyền kiểm soát Greenland. Trước đó, ông Donald Trump từ chối loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để đạt được mục tiêu này.

Hai chiếc máy bay hiện được sử dụng làm Không lực một và chúng đã hoạt động gần bốn thập kỷ. Hãng Boeing đang triển khai chương trình thay thế song dự án này liên tục bị trì hoãn.

Năm ngoái, Hoàng gia Qatar đã tặng ông Donald Trump một chiếc Boeing 747-8 hạng sang để bổ sung vào đội máy bay Không lực một trong động thái gây nhiều tranh cãi. Chiếc máy bay này hiện đang được cải tạo để đáp ứng các yêu cầu an ninh.

