MBA chuẩn Mỹ lần đầu tiên chuyển giao trọn vẹn tại Việt Nam

Tại tọa đàm "Tư duy quản trị Mỹ: Hành trang cho lãnh đạo doanh nghiệp" diễn ra ngày 25-11 tại Hà Nội, chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) định hướng tư duy quản trị số chuẩn Mỹ của ĐH Colorado Denver (CU Denver), trường đạt kiểm định AACSB suốt 30 năm liên tiếp, đã chính thức được chuyển giao cho Viện Quản trị và Công nghệ FSB, tập đoàn FPT.

Đại sứ Phạm Quang Vinh và bà Alexandra Greig-Duarte (thứ hai từ trái sang) tại tọa đàm

Phát biểu tại sự kiện, bà Alexandra Greig-Duarte, Viên chức Ngoại giao của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam nhấn mạnh Mỹ luôn cam kết hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hội nhập toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực nhân lực chất lượng cao – nguồn lực có vai trò quyết định trong kỷ nguyên cạnh tranh công nghệ.

"Chúng tôi tin vào tương lai của Việt Nam. Đầu tư vào giáo dục, vào con người là lựa chọn đúng đắn nhất. Chúng tôi rất kỳ vọng rằng chương trình MBA này sẽ góp phần đào tạo ra những nhà lãnh đạo mới cho Việt Nam trong thời đại số"- bà Alexandra Greig-Duarte nhấn mạnh. Đồng thời khẳng định chương trình MBA do CU Denver và FSB liên kết triển khai như một "mắt xích" quan trọng trong quan hệ Việt - Mỹ.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh đánh giá việc sở hữu bằng MBA đạt kiểm định AACSB là lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường lao động toàn cầu

Ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, người có hơn 10 năm công tác ngoại giao tại Mỹ, lưu ý, suốt 30 năm nay, CU Denver liên tục sở hữu kiểm định AACSB - chuẩn chất lượng mà chỉ có dưới 10% các trường trên thế giới đạt được. Việc sở hữu bằng MBA đạt kiểm định AACSB là lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường lao động toàn cầu, nơi doanh nghiệp đánh giá rất cao những nhân sự có nền tảng quản trị chuẩn mực và tư duy toàn cầu.

Ông Phạm Quang Vinh bày tỏ mong muốn chương trình MBA do FSB và CU Denver triển khai sẽ tạo "cú hích" để nâng chuẩn giáo dục Việt Nam theo hướng ngày càng tiệm cận ngày càng gần hơn với chuẩn giáo dục quốc tế.

Học viên tốt nghiệp nhận bằng MBA do CU Denver cấp, được Bộ GD-ĐT Việt Nam công nhận và có giá trị tương đương với học tại Hoa Kỳ

Ông Trần Quang Huy, Trưởng Ban Đào tạo Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Tập đoàn FPT cho hay, chương trình MBA do CU Denver và FSB phối hợp triển khai mang toàn bộ mô hình đào tạo vào triển khai tại Việt Nam, không rút gọn, không thay đổi cấu trúc,… Chương trình, giáo trình, giảng viên và tiêu chuẩn đánh giá đều theo đúng tiêu chuẩn CU Denver áp dụng tại Mỹ, đồng thời được bổ sung các tình huống thực hành từ doanh nghiệp Việt Nam để đảm bảo học viên có thể "bản địa hóa" tư duy quản trị Mỹ vào thực tế vận hành doanh nghiệp trong nước.

