Thể thao

Mbappe bùng nổ, Real Madrid áp sát Barcelona ở ngôi đầu La Liga

Đông Linh (theo realmadridfc)

(NLĐO) - Tân binh Real Oviedo đã nếm trải sự khắc nghiệt khi sớm chạm trán Real Madrid trong lần trở lại La Liga sau hơn hai thập kỷ.

Tiếp đón Real Madrid tại sân Carlos Tartiere, đội bóng xứ Asturias mang đến bầu không khí sôi sục cho đông đảo người hâm mộ. 

Real Madrid cất Vinicius Junior, dùng Rodrygo

Về phía "Kền kền trắng", HLV Xabi Alonso cất Vinicius Junior trên băng ghế dự bị, trao cơ hội cho Rodrygo, một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất trận.

Mbappe bùng nổ, Real Madrid áp sát đỉnh bảng La Liga - Ảnh 1.

Rodrygo tận dụng mọi cơ hội để kiếm suất đá chính ở Real Madrid

Dù khởi đầu hứng khởi, Oviedo chỉ có thể cầm cự đến phút 37. Từ tình huống Tchouaméni đoạt bóng giữa sân, Arda Güler tung ra đường chọc khe tinh tế để Kylian Mbappé băng xuống dứt điểm lạnh lùng, mở tỉ số cho Real Madrid. Bàn thắng này xua đi áp lực tâm lý và giúp đội bóng Hoàng gia chơi thanh thoát hơn.

Mbappe bùng nổ, Real Madrid áp sát đỉnh bảng La Liga - Ảnh 2.

Kylian Mbappe phá thế bế tắc bằng bàn mở tỉ số

Sang hiệp hai, chủ nhà vùng lên với cú sút hiểm hóc của Haissem Hassan, buộc thủ môn Courtois phải tung người cứu thua. Tuy nhiên, đó gần như là cơ hội duy nhất mà Oviedo có được. Khi trận đấu dần trôi về cuối, Real Madrid tung đòn quyết định.

Mbappe bùng nổ, Real Madrid áp sát đỉnh bảng La Liga - Ảnh 3.

Mbappe hoàn tất cú đúp, nhấn chìm đội chủ nhà

Mbappe vẫn đáng xem nhất của Real Madrid

Phút 83, Mbappé hoàn tất cú đúp với pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm, khẳng định đẳng cấp siêu sao sau pha kiến tạo thuận lợi của Vinicius Junior. Hai trận ghi 3 bàn, Kylian Mbappe vẫn là ngôi sao đáng xem nhất không chỉ ở Real Madrid mà còn của cả La Liga.

Phút bù giờ 90+3, chính Vinicius Junior khép lại ngày thi đấu hoàn hảo cho đội khách bằng pha lập công sau đợt phản công chớp nhoáng, xuất phát từ đường chuyền dọn cỗ của Brahim Diaz.

Mbappe bùng nổ, Real Madrid áp sát đỉnh bảng La Liga - Ảnh 4.

Vinicius Junior ấn định chiến thắng 3-0 của Real Madrid phút bù giờ

Không chỉ nổi bật ở hàng công, Real Madrid còn cho thấy sự chắc chắn với bộ đôi trung vệ Rüdiger – Militao cùng tân binh Dean Huijsen, cầu thủ trẻ chơi đầy tự tin. HLV Xabi Alonso sau trận đánh giá cao tinh thần đoàn kết cũng như sự hòa nhập nhanh chóng của tân binh Franco Mastantuono.

Chiến thắng 3-0 giúp Real Madrid duy trì mạch khởi đầu hoàn hảo ở mùa giải mới, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng bảo vệ ngôi vương. Với Oviedo, thất bại này là bài học đắt giá, nhưng những gì họ thể hiện trong hiệp một vẫn hứa hẹn một mùa giải đáng chờ đợi.

Mbappe lập công, Real Madrid nhọc nhằn vượt ải Osasuna

Mbappe lập công, Real Madrid nhọc nhằn vượt ải Osasuna

(NLĐO) - Kylian Mbappe mang về trọn vẹn 3 điểm cho Real Madrid trong ngày ra quân tại La Liga, tiếp đón Osasuna tại sân nhà Bernabeu.

Sao trẻ lập công, Real Madrid níu giữ hy vọng đua tranh La Liga

(NLĐO) - Đội hình "lạ" của Real Madrid đã kiên cường chiến đấu nhưng cũng phải nhờ bàn thắng phút bù giờ của Jacobo Ramon mới giành được 3 điểm trước Mallorca.

Cơ hội cuối cho Real Madrid

Phải ghi ít nhất 4 bàn và giữ sạch lưới nhà, Real Madrid mới giành quyền đi tiếp vào bán kết Champions League khi đối đầu với Arsenal lúc 2 giờ ngày 17-4

