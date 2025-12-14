HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

MC Quốc Trí nói gì khi giành á quân Tình Bolero?

Thùy Trang

(NLĐO)- Đoạt á quân Tình Bolero, MC Quốc Trí nói về chuyện chuyển hướng làm ca sĩ .

Dấu ấn MC Quốc Trí ở Tình bolero

MC Quốc Trí nói gì khi giành á quân Tình Bolero? - Ảnh 1.

MC Quốc Trí giành giải á quân tại cuộc thi Tình bolero

Sau chặng đường tranh tài ở Tình Bolero, Quốc Trí không chỉ ghi điểm bởi giọng hát trầm ấm mà còn bởi sự biến hóa ấn tượng qua từng vòng thi. Trở thành á quân của chương trình Tình Bolero, Quốc Trí thừa nhận: "Đây là thành tích đáng tự hào".

Vị trí á quân cuộc thi hát đồng nghĩa giám khảo và khán giả đã ghi nhận giọng ca của chàng MC điển trai. 

 Không chỉ ghi dấu ấn bằng một danh hiệu, Quốc Trí còn cho thấy sự đa tài, bản lĩnh của mình khi dám thử sức ở một sân chơi vốn không phải sở trường của mình. 

Nhưng qua từng vòng thi, cựu tiếp viên hàng không cho thấy sự đầu tư, tâm huyết và tinh thần không ngại làm mới mình. Đây cũng là một trong những điều giúp anh chinh phục được ban giám khảo lẫn khán giả.

Nhớ lại phần thi trong đêm chung kết Tình Bolero, MC Quốc Trí chia sẻ với mục tiêu tạo nên một tiết mục phải có sức nặng và mang giá trị nhân văn cho xã hội. Do đó, anh quyết định dàn dựng tiết mục Con khóc rồi mẹ ơi. 

 Trong tiết mục, anh hóa thân thành một tên "đầu gấu", rơi vào cảnh bế tắc khi cô gái bị bắt lại chính là người em của mình (Huỳnh Thơ thủ vai). Trước sự trách móc của người thân, anh dần bộc lộ những tâm sự thầm kín. 

Phía sau hình ảnh một tên côn đồ là những tâm sự thầm kín của một người con luôn đau đáu về gia đình, nhưng vì lừa gạt nên rơi vào tình cảnh trớ trêu. "Đây là vấn đề nhức nhối mà tôi nghĩ đã đến lúc đưa nó lên sân khấu để những ai xem tiết mục này có thể xem đây là lời cảnh tỉnh, nhất là những người ở vùng quê để tự bảo vệ bản thân mình", anh nhấn mạnh.

"Tuy nhiên tôi cũng rất lo khi đưa một tiết mục như vậy trên sóng truyền hình, đòi hỏi bản thân phải tiết chế để thực hiện. Đây là một hướng đi liều lĩnh nhưng khi bước vào sân chơi Tình bolero, tôi nghĩ mình phải tạo ra sự ảnh hưởng bằng những tiết mục nghệ thuật, tạo ra những điều ý nghĩa cho xã hội"- anh nói thêm.

Cuộc chơi rất nghiêm túc của Quốc Trí

MC Quốc Trí nói gì khi giành á quân Tình Bolero? - Ảnh 2.

Tiết mục lấy nước mắt khán giả của Quốc Trí ở Tình bolero

Ít ai biết để có được những màn trình diễn thăng hoa trên sân khấu là mồ hôi, nước mắt của Quốc Trí. Theo nam MC, trong quá trình tranh tài, bản thân anh không tránh khỏi những phút áp lực, bế tắc vì "độ khó" mà anh tự đặt ra qua mỗi vòng. 

Tuy nhiên Quốc Trí vẫn giữ nguyên tắc mỗi tiết mục trên sân khấu không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn đòi hỏi tính thông điệp, đó có thể là tình cha, lòng mẹ, hay những nỗi trăn trở về các vấn nạn của xã hội. 

Song chính hướng đi này đã giúp Quốc Trí tạo ra một dấu ấn riêng trong lòng khán giả, đặc biệt là những người yêu bolero.

Từ hoạt động năng nổ ở lĩnh vực MC, việc Quốc Trí giành á quân Tình Bolero khiến nhiều người thắc mắc rằng liệu anh có chuyển hướng sang làm ca sĩ. 

Chia sẻ về điều này, Quốc Trí cho biết bản thân anh tham gia chương trình là để thỏa niềm đam mê ca hát và thử sức ở một lĩnh vực mới. 

Theo anh, công việc ca hát đòi hỏi bản thân phải nỗ lực nhiều hơn trong hành trình sắp tới nên: "Nếu có duyên, tôi không ngại thử. Nhưng quan trọng là mình phải có sự chuẩn bị kỹ để khi trải nghiệm vai trò mới cũng mang đến sự chỉn chu cho người xem".

