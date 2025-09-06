HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

MC Quốc Trí khiến nhạc sĩ Đình Văn thích thú là ai?

Thùy Trang

(NLĐO) - MC Quốc Trí trải lòng về "góc khuất" của nghề, khiến dàn giám khảo "Tình bolero 2025" xúc động.

MC Quốc Trí “lột xác” tại Tình bolero 2025: 3 ca khúc “để đời” và góc khuất sân khấu!

MC Quốc Trí và Hành trình theo đuổi nghệ thuật trên sân khấu Tình bolero 2025 - Ảnh 1.

MC Quốc Trí khiến nhạc sĩ Đình Văn thích thú

MC Quốc Trí có màn lột xác ấn tượng tại cuộc thi "Tình bolero 2025" khi chọn thể hiện 3 ca khúc "Tình đời - Ai cho tôi tình yêu - 60 năm cuộc đời". Quốc Trí mở đầu bằng ca khúc "Tình đời", tái hiện hình ảnh lộng lẫy của một nghệ sĩ trên sân khấu. Song sau đó, anh có những trăn trở, bộc bạch về góc khuất phía sau.

Nam MC tâm sự: "Tôi từng giấu gia đình, bạn bè khi theo đuổi nghệ thuật. Bởi có quá nhiều người nói rằng, đây không phải là nghề.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, mà chỉ đang sống trọn với đam mê của mình, nhưng mà khó lắm.

Người theo đuổi nghệ thuật phải đối diện với nhiều áp lực khác nhau, vậy mà vẫn có những người dành cả cuộc đời cho nghệ thuật".

Với ca khúc "Ai cho tôi tình yêu", MC Quốc Trí muốn truyền tải thông điệp sâu sắc về việc sống có giá trị, vững tâm với nghề và kiên định theo đuổi ước mơ.

Khép lại bằng ca khúc 60 năm cuộc đời sôi động, Quốc Trí nói: "Hãy tin tôi đi, nghệ thuật là một mối duyên nợ, không phải muốn là được, cũng không phải quay lưng một cái là có thể từ bỏ. Nếu bạn có duyên với nghề, hãy cố gắng có tâm với nghề, chứng minh rằng mình yêu nó và cố gắng vì nó".

Quốc Trí quyết bỏ việc theo đuổi nghệ thuật

MC Quốc Trí và Hành trình theo đuổi nghệ thuật trên sân khấu Tình bolero 2025 - Ảnh 3.

Quốc Trí bỏ công việc tiếp viên trưởng để theo đuổi nghệ thuật

Màn trình diễn của Quốc Trí tạo nên không khí sôi nổi trên hàng ghế giám khảo. Nhạc sĩ Đình Văn khen ngợi vẻ ngoài điển trai, cách dẫn chuyện tự nhiên của đàn em. Trong đó, nam giám khảo hết lời khen ngợi màn thể hiện "60 năm cuộc đời" của Quốc Trí vì bộc lộ đúng tinh thần của bài hát: sự yêu đời, lạc quan. "Có thể đó là phong cách mà em nên lựa chọn nếu đi hát sau này. Tôi rất thích tiết mục của em" - ông nói.

Danh ca Phương Dung đánh giá: "Tiết mục hôm nay rất hay". Nhạc sĩ Hamlet Trương đặc biệt ấn tượng với sự tiết chế hợp lý của Quốc Trí, giúp tổng thể tiết mục trở nên hoàn hảo. Còn với Kha Ly, cô chia sẻ: "Bạn thể hiện được 2 ưu điểm là hát hay, nói chuyện giỏi. Tôi nghĩ 2 yếu tố này sẽ hỗ trợ cho bạn nhiều hơn ở vòng sau. Khi nghe bạn tâm sự về nghề, tôi thấy rất xúc động. Là tiếp viên trưởng của một hãng hàng không, bạn chấp nhận từ bỏ để theo nghệ thuật, điều đó khiến tôi rất ngưỡng mộ".

Được đánh giá cao trong vòng thi này, Quốc Trí không khỏi xúc động: "Giống như danh ca Phương Dung, tôi xem nghệ thuật như một người tình và sẵn sàng theo đuổi đến cùng".

Hành trình đó dù vấp phải những định kiến, những gièm pha song với Quốc Trí, tình yêu, sự đam mê chính là nguồn động lực để anh vượt qua. Nam MC nói đến hiện tại, bản thân chưa thật sự thành công trong lĩnh vực này song với những gì đã làm, anh tự hào vì mình đã toàn tâm toàn ý, để những người thương yêu có thể an tâm hơn về con đường mà bản thân đang lựa chọn.

