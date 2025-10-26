HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

MC Quyền Linh, Phương Điền… thăm mộ Lê Công Tuấn Anh

Minh Khuê

(NLĐO) – Nam diễn viên, MC Quyền Linh, NSƯT Nguyễn Phương Điền... đến thăm mộ cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh nhân ngày giỗ lần thứ 29.

Ngày 26-10, Quyền Linh đăng tải ảnh cùng dòng chia sẻ lên trang cá nhân. Nghệ sĩ thổ lộ: "Hôm nay lại đến ngày giỗ của bạn. Sáng giờ mưa quá, Sài Gòn lại ngập nước nên chưa thấy ai tới, ráng đợi chút xíu nữa tạnh mưa bạn bè sẽ đến thắp hương nhé. Hai anh em mình ngồi uống cà phê trước nha… ly cà phê vỉa hè mấy chục năm trước vẫn còn đó hương vị của tình huynh đệ hén bạn hiền Lê Công Tuấn Anh".

Quyền Linh, NSƯT Nguyễn Phương Điền… thăm mộ Lê Công Tuấn Anh - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Quyền Linh tại mộ cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh

Quyền Linh, NSƯT Nguyễn Phương Điền… thăm mộ Lê Công Tuấn Anh - Ảnh 2.

Tổ chức cúng giỗ lần thứ 29 cho cố diễn viên

Quyền Linh, NSƯT Nguyễn Phương Điền… thăm mộ Lê Công Tuấn Anh - Ảnh 3.

NSƯT Nguyễn Phương Điền

Quyền Linh, NSƯT Nguyễn Phương Điền… thăm mộ Lê Công Tuấn Anh - Ảnh 5.

Các bạn bè đồng nghiệp thắp hương cho cố diễn viên

Nhiều người hâm mộ bày tỏ thương tiếc cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh bên dưới bài đăng của nghệ sĩ Quyền Linh.

Đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền cũng đăng ảnh chia sẻ về ngày giỗ lần thứ 29 của cố diễn viên. "Thăm anh Lê Công Tuấn Anh, 29 năm rồi anh vẫn trẻ… Các anh em chiến hữu năm nào cũng tụ tập tưởng nhớ về anh" - đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền bày tỏ.

Chuyến thăm mộ còn có những nghệ sĩ khác như NSND Việt Anh. 

Lê Công Tuấn Anh qua đời năm 1996, ở tuổi 29. Anh là ngôi sao màn ảnh những năm 1990, tham gia nhiều phim: "Em còn nhớ hay em đã quên", "Ngọt ngào và man trá", "Vị đắng tình yêu", "Anh chỉ có mình em"… Thời điểm nam diễn viên ra đi vĩnh viễn, nhiều khán giả thương tiếc anh, một tài hoa bạc mệnh.

Quyền Linh, NSƯT Nguyễn Phương Điền… thăm mộ Lê Công Tuấn Anh - Ảnh 6.

Cùng ăn uống sau lễ giỗ

 

Tin liên quan

Tình cũ Lê Công Tuấn Anh "đuối" vì làm mẹ đơn thân

Tình cũ Lê Công Tuấn Anh "đuối" vì làm mẹ đơn thân

(NLĐO) - Diễn viên Đào Vân Anh, được biết đến là tình cũ cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh, từng bật khóc vì bất lực, khuyên mọi người cân nhắc kỹ trước khi làm mẹ đơn thân

Ngôi sao cùng thời Lê Công Tuấn Anh tái xuất sau thập kỷ biến mất

(NLĐO) - Diễn viên Thái San, một trong những "nam thần của màn ảnh Việt" thời Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Hoàng Phúc… bất ngờ xuất hiện với việc bắt tay với ca sĩ Phương Thanh.

Đạo diễn phim cuối cùng của Lê Công Tuấn Anh qua đời

(NLĐO) - Đạo diễn - NSƯT Lê Văn Duy, hay còn gọi là Lê Hằng, từng đạo diễn nhiều phim trong đó có "Nàng Hương" - phim cuối cùng mà cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh tham gia, qua đời vào lúc 12 giờ 18 phút ngày 27-1 tại nhà riêng ở TP HCM.

Lê Công Tuấn Anh Quyền Linh đám giỗ NSƯT Nguyễn Phương Điền
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo