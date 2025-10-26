Ngày 26-10, Quyền Linh đăng tải ảnh cùng dòng chia sẻ lên trang cá nhân. Nghệ sĩ thổ lộ: "Hôm nay lại đến ngày giỗ của bạn. Sáng giờ mưa quá, Sài Gòn lại ngập nước nên chưa thấy ai tới, ráng đợi chút xíu nữa tạnh mưa bạn bè sẽ đến thắp hương nhé. Hai anh em mình ngồi uống cà phê trước nha… ly cà phê vỉa hè mấy chục năm trước vẫn còn đó hương vị của tình huynh đệ hén bạn hiền Lê Công Tuấn Anh".

Nghệ sĩ Quyền Linh tại mộ cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh

Tổ chức cúng giỗ lần thứ 29 cho cố diễn viên

NSƯT Nguyễn Phương Điền

Các bạn bè đồng nghiệp thắp hương cho cố diễn viên

Nhiều người hâm mộ bày tỏ thương tiếc cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh bên dưới bài đăng của nghệ sĩ Quyền Linh.

Đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền cũng đăng ảnh chia sẻ về ngày giỗ lần thứ 29 của cố diễn viên. "Thăm anh Lê Công Tuấn Anh, 29 năm rồi anh vẫn trẻ… Các anh em chiến hữu năm nào cũng tụ tập tưởng nhớ về anh" - đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền bày tỏ.

Chuyến thăm mộ còn có những nghệ sĩ khác như NSND Việt Anh.

Lê Công Tuấn Anh qua đời năm 1996, ở tuổi 29. Anh là ngôi sao màn ảnh những năm 1990, tham gia nhiều phim: "Em còn nhớ hay em đã quên", "Ngọt ngào và man trá", "Vị đắng tình yêu", "Anh chỉ có mình em"… Thời điểm nam diễn viên ra đi vĩnh viễn, nhiều khán giả thương tiếc anh, một tài hoa bạc mệnh.