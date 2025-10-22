MC Quyền Linh trở lại với "Cùng vượt khó"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

MC Quyền Linh trở lại với "Cùng vượt khó"

Kim Ngân. Ảnh: BTC

(NLĐO) - Chương trình “Cùng vượt khó” kể những câu chuyện đầy nghị lực, lan tỏa tinh thần nhân ái và trao cơ hội thật cho người lao động vượt qua khó khăn.

Sáng 22-10, tại MCV Complex (TP HCM), MCV Group tổ chức họp báo ra mắt chương trình truyền hình thực tế "Cùng vượt khó". Chương trình do MCV Group phối hợp cùng HTV sản xuất, mang đến hành trình nhân văn, kể những câu chuyện thật của người lao động, về nghị lực và tình người.

Leg: MC Quyền Linh chia sẻ về điểm khác biệt của chương trình "Cùng vượt khó". Clip: Kim Ngân

Trong chương trình, MC Quyền Linh và các khách mời cùng lao động, cùng trải nghiệm để cảm nhận trọn vẹn những nhọc nhằn phía sau mỗi miếng cơm manh áo. Với thông điệp "Trao hi vọng - Tạo tương lai", mỗi tập phát sóng của "Cùng vượt khó" là một hành trình xúc động, ghi lại những nỗ lực vươn lên của những người công nhân, thợ sửa xe, bán hàng, nông dân hay người mưu sinh ngoài trời.

Lan tỏa tinh thần nhân ái qua chương trình "Cùng vượt khó" - Ảnh 1.

Chương trình "Cùng vượt khó" sẽ chính thức lên sóng từ ngày 3-11

Không dừng lại ở việc ghi hình hay tài trợ, chương trình còn hướng đến trao cơ hội thật cho người thật. Mỗi nhân vật được hỗ trợ những phần quà thiết thực như thiết bị, công cụ lao động, phương tiện sinh kế hoặc học bổng cho con em. Qua đó, "Cùng vượt khó" mong muốn tạo động lực lâu dài, giúp người lao động thoát nghèo bền vững thay vì chỉ hỗ trợ ngắn hạn.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc vận hành MCV Group, khẳng định phương châm phát triển của MCV là tạo ra những giá trị nhân văn sát sườn với đời sống, qua đó kết nối cộng đồng bằng cảm hứng và lòng nhân ái.

Lan tỏa tinh thần nhân ái qua chương trình "Cùng vượt khó" - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Quyền Linh sẽ là MC đồng hành cùng chương trình

"Chúng tôi mong lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sẻ chia, giúp khán giả hiểu rằng mỗi người đều có thể gieo mầm hi vọng cho người khác bằng sự đồng cảm và hành động nhỏ nhất" - bà Thanh Thủy nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp báo giới thiệu chương trình, MC Quyền Linh chia sẻ: "Quyền Linh đã làm rất nhiều chương trình nhân văn, "Cùng vượt khó" cũng là một trong những chương trình giúp đỡ người nghèo nhưng mang yếu tố khác. Chương trình xuất hiện như một người thân của các nhân vật, từ đó nhân vật sẽ thấy tiếp thêm được nhiều năng lượng tích cực, cảm thấy được động viên, chia sẻ. Đây chính là điểm mới của chương trình".

Lan tỏa tinh thần nhân ái qua chương trình "Cùng vượt khó" - Ảnh 3.

Mục tiêu cốt lõi của chương trình nhằm hỗ trợ người lao động duy trì sinh kế bền vững, thay vì chỉ hỗ trợ ngắn hạn

"Cùng vượt khó" được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa cộng đồng và những hoàn cảnh khó khăn, nơi mỗi câu chuyện đời thường đều chứa đựng nghị lực phi thường. 

Chương trình sẽ phát sóng lúc 20 giờ 20 phút thứ Hai hằng tuần trên HTV7 và 21 giờ cùng ngày trên kênh YouTube MCV Media, bắt đầu từ ngày 3-11.

Tin liên quan

Giải Mai Vàng lan tỏa tinh thần nhân văn

Giải Mai Vàng lan tỏa tinh thần nhân văn

"Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" đã trở thành cầu nối nghĩa tình, lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc

Tôn vinh những sáng tạo đậm tính nhân văn

Giải thưởng Sáng tạo TP HCM lần thứ 4-2025 trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật có 9 công trình được trao giải, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa

Nghệ sĩ TP HCM hướng đến tác phẩm nhân văn, bám sát đời sống

(NLĐO) - Xây dựng và củng cố các hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới là việc làm ý nghĩa, rất cần sự am hiểu về đời sống văn hóa, nền tảng văn hóa dân gian, tín ngưỡng. Đội ngũ nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh TP HCM cần tạo sức lan tỏa trong cộng đồng khi sáng tác những tác phẩm nghệ thuật sát thực tiễn.

chương trình truyền hình thực tế MCV Group Cùng vượt khó
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo