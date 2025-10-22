MC Quyền Linh trở lại với "Cùng vượt khó"

Sáng 22-10, tại MCV Complex (TP HCM), MCV Group tổ chức họp báo ra mắt chương trình truyền hình thực tế "Cùng vượt khó". Chương trình do MCV Group phối hợp cùng HTV sản xuất, mang đến hành trình nhân văn, kể những câu chuyện thật của người lao động, về nghị lực và tình người.

Leg: MC Quyền Linh chia sẻ về điểm khác biệt của chương trình "Cùng vượt khó". Clip: Kim Ngân

Trong chương trình, MC Quyền Linh và các khách mời cùng lao động, cùng trải nghiệm để cảm nhận trọn vẹn những nhọc nhằn phía sau mỗi miếng cơm manh áo. Với thông điệp "Trao hi vọng - Tạo tương lai", mỗi tập phát sóng của "Cùng vượt khó" là một hành trình xúc động, ghi lại những nỗ lực vươn lên của những người công nhân, thợ sửa xe, bán hàng, nông dân hay người mưu sinh ngoài trời.

Chương trình "Cùng vượt khó" sẽ chính thức lên sóng từ ngày 3-11

Không dừng lại ở việc ghi hình hay tài trợ, chương trình còn hướng đến trao cơ hội thật cho người thật. Mỗi nhân vật được hỗ trợ những phần quà thiết thực như thiết bị, công cụ lao động, phương tiện sinh kế hoặc học bổng cho con em. Qua đó, "Cùng vượt khó" mong muốn tạo động lực lâu dài, giúp người lao động thoát nghèo bền vững thay vì chỉ hỗ trợ ngắn hạn.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc vận hành MCV Group, khẳng định phương châm phát triển của MCV là tạo ra những giá trị nhân văn sát sườn với đời sống, qua đó kết nối cộng đồng bằng cảm hứng và lòng nhân ái.

Nghệ sĩ Quyền Linh sẽ là MC đồng hành cùng chương trình

"Chúng tôi mong lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sẻ chia, giúp khán giả hiểu rằng mỗi người đều có thể gieo mầm hi vọng cho người khác bằng sự đồng cảm và hành động nhỏ nhất" - bà Thanh Thủy nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp báo giới thiệu chương trình, MC Quyền Linh chia sẻ: "Quyền Linh đã làm rất nhiều chương trình nhân văn, "Cùng vượt khó" cũng là một trong những chương trình giúp đỡ người nghèo nhưng mang yếu tố khác. Chương trình xuất hiện như một người thân của các nhân vật, từ đó nhân vật sẽ thấy tiếp thêm được nhiều năng lượng tích cực, cảm thấy được động viên, chia sẻ. Đây chính là điểm mới của chương trình".

Mục tiêu cốt lõi của chương trình nhằm hỗ trợ người lao động duy trì sinh kế bền vững, thay vì chỉ hỗ trợ ngắn hạn

"Cùng vượt khó" được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa cộng đồng và những hoàn cảnh khó khăn, nơi mỗi câu chuyện đời thường đều chứa đựng nghị lực phi thường.

Chương trình sẽ phát sóng lúc 20 giờ 20 phút thứ Hai hằng tuần trên HTV7 và 21 giờ cùng ngày trên kênh YouTube MCV Media, bắt đầu từ ngày 3-11.