Văn hóa - Văn nghệ

Giải Mai Vàng lan tỏa tinh thần nhân văn

THÙY TRANG

"Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" đã trở thành cầu nối nghĩa tình, lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc

Chương trình Giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra sáng 24-9, khẳng định những bước tiến cùng khát vọng của Ban Tổ chức Giải Mai Vàng ở mùa giải mới.

Giải thưởng danh giá

Lễ khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 do Báo Người Lao Động tổ chức có sự tham dự của ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tại TP HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Tấn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM; nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM.

Giải Mai Vàng lan tỏa tinh thần nhân văn - Ảnh 1.

Ban Tổ chức Giải Mai Vàng chụp hình lưu niệm với các đại biểu, khách mời tại chương trình Giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025, sáng 24-9

Giải Mai Vàng lan tỏa tinh thần nhân văn - Ảnh 2.

Ban Tổ chức Giải Mai Vàng tặng hoa cho các văn nghệ sĩ tham gia chương trình Giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025. (Ảnh: TẤN THẠNH)

Lễ khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 còn có sự tham gia của các văn nghệ sĩ: NSƯT Bảo Quốc, NSND Phượng Loan, NSƯT Ngọc Khanh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh, nhóm hát MTV, nhà sản xuất âm nhạc DTAP, diễn viên Diệp Bảo Ngọc, diễn viên - ca sĩ Nhật Kim Anh.

TIN LIÊN QUAN

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025, cho biết trải qua 30 mùa giải, Giải Mai Vàng đã khẳng định vị thế của một giải thưởng văn hóa - nghệ thuật uy tín, được công chúng yêu mến và giới chuyên môn đánh giá cao. "Bước vào mùa giải thứ 31, Giải Mai Vàng tiếp tục có nhiều đổi mới từ khâu tổ chức, bình chọn đến hoạt động giao lưu nghệ thuật. Năm nay, Ban Tổ chức thực hiện 4 talkshow chuyên đề, mời các văn nghệ sĩ uy tín, gương mặt từng đoạt giải cùng thành viên Hội đồng Nghệ thuật tham gia chia sẻ, đối thoại. Đây là cơ hội để công chúng, nghệ sĩ và bạn đọc gắn bó hơn, đồng thời góp phần định hướng giá trị nghệ thuật lành mạnh, sáng tạo và giàu tính nhân văn" - ông Bùi Thanh Liêm thông tin.

Hầu hết các nghệ sĩ tham gia chương trình Giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 đều khẳng định: "Giải thưởng Mai Vàng chính là động lực cho những cống hiến của bản thân với nghệ thuật". Mỗi nghệ sĩ đều nhớ như in khoảnh khắc bản thân từng xuất hiện trên sân khấu lễ trao Giải Mai Vàng để được nhận sự tôn vinh.

"Giải Mai Vàng là một giải thưởng danh giá đối với văn nghệ sĩ. Nhờ có Mai Vàng, chúng tôi nỗ lực hoạt động nghệ thuật trong suốt 1 năm để được đề cử trong Giải Mai Vàng và nếu được nhận giải thì càng vinh dự rất nhiều lần. Với tôi, Mai Vàng không chỉ là giải thưởng nghệ thuật mà còn là chiếc cầu nối nghĩa tình giữa nghệ sĩ và công chúng" - NSƯT Bảo Quốc bày tỏ.

Hơn cả sự tri ân

Trong chặng đường 31 năm của Giải Mai Vàng, Ban Tổ chức không chỉ tạo nên một lễ hội tôn vinh nghệ thuật đầy dấu ấn mà còn lan tỏa sứ mệnh nhân văn. Năm nay cũng đánh dấu 5 năm hình thành và phát triển của 2 chương trình: "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Trong 5 năm qua, gần 900 văn nghệ sĩ ở 27 tỉnh, thành đã nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ kịp thời từ "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" . Tháng 1-2020, nhân kỷ niệm 25 năm Giải Mai Vàng, chương trình "Mai Vàng nhân ái" đã trở thành cầu nối nghĩa tình, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái giữa Báo Người Lao Động và bạn đọc với văn nghệ sĩ. Trong giai đoạn khó khăn, nhất là đại dịch COVID-19, "Mai Vàng nhân ái" đã mang đến sự động viên lớn lao cho đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước. Những câu chuyện ý nghĩa từ chương trình đã truyền đi năng lượng tích cực, tinh thần nhân văn, tôn vinh những nghệ sĩ vì cộng đồng, những nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng.

TIN LIÊN QUAN

Đến tháng 6-2023, "Mai Vàng nhân ái" tiếp nối thêm chương trình "Mai Vàng tri ân" và nhận được sự đồng cảm của công chúng, bạn đọc và xã hội khi "Mai Vàng tri ân" chung sức chăm lo, thể hiện lòng tri ân đối với đội ngũ những nhà trí thức, những bác sĩ, kỹ sư, nhà hoạt động cách mạng lão thành, các nhà giáo… đã cống hiến cho đất nước.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025, cho biết đến nay đã hơn 5 năm hành trình từ "Mai vàng nhân ái" đến "Mai Vàng tri ân" - Báo Người Lao Động đã trực tiếp đến với các văn nghệ sĩ, trí thức. "Đã có những nghệ sĩ khó khăn phải thuê nhà để ở, không tiền để chữa bệnh, đã có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Điều này thôi thúc chúng tôi phải làm từ trái tim, kiên định làm đến cùng để hỗ trợ các văn nghệ sĩ. Đã có những thời điểm kinh tế khó khăn nhưng Ngân hàng Nam Á vẫn hết lòng với chương trình" - ông Tô Đình Tuân xúc động.

Ông Tô Đình Tuân nhấn mạnh: "Toàn bộ số tiền do Ngân hàng Nam Á đồng hành, thông qua "Mai Vàng tri ân", chúng tôi đều trao tặng đến các trường hợp cần hỗ trợ. Mong rằng các văn nghệ sĩ, trí thức sẽ tiếp tục đồng hành với sự phát triển văn hóa của thành phố và đất nước". 

Tấm lòng của ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh

Hành trình nhân ái của Giải Mai Vàng với 2 chương trình "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" thực sự lay động lòng người. Trong chương trình Giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025, những chia sẻ của Ban Tổ chức Giải Mai Vàng năm 2025 đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khách mời. Ngay tại chương trình, ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh đã đóng góp 50 triệu đồng vào chương trình "Mai Vàng nhân ái".

Cô chia sẻ: "Tôi muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào quỹ như một cách đồng hành và sẻ chia với hoạt động đầy ý nghĩa của Ban Tổ chức Giải Mai Vàng. Bản thân tôi luôn đau đáu việc được góp sức nhỏ của mình cho các hoạt động thiện nguyện, chăm sóc những nghệ sĩ lão thành. May mắn hôm nay, tôi được biết đến hoạt động thiện nguyện của Báo Người Lao Động nói chung và chương trình "Mai Vàng nhân ái" nói riêng. Đóng góp của tôi không lớn nhưng tôi hy vọng đây là cách lan tỏa tốt nhất để có thêm những đóng góp khác từ anh em, bạn bè đồng nghiệp, giúp "Mai Vàng nhân ái" có thể hỗ trợ nhiều hơn nữa những văn nghệ sĩ, trí thức lão thành và những trường hợp khó khăn khác.

Từ tấm lòng, sự ủng hộ góp sức của các nghệ sĩ, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 cũng đồng thuận kêu gọi sự hỗ trợ của mọi người cho chương trình "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân". Đó là cách để mọi người tri ân đội ngũ những nhà trí thức, những bác sĩ, kỹ sư, nhà hoạt động cách mạng lão thành, các nhà giáo, văn nghệ sĩ... đã cống hiến cả đời cho đất nước.

Mọi đóng góp của quý bạn đọc, văn nghệ sĩ xin được gửi về:

Số tài khoản: 1190453033 - Tên tài khoản: BAO NGUOI LAO DONG

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Nội dung: (Tên người ck) ung ho CT Mai Vang tri an - MVNA


Giải Mai Vàng Mai Vàng nhân ái Mai Vàng tri ân hoạt động thiện nguyện giải thưởng danh giá văn nghệ sĩ phát triển văn hóa
