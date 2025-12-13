MC Thảo Nhi và Duy Linh mong được "giải cao nhất"

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 của Báo Người Lao Động diễn ra từ sáng 13-12 tại Câu lạc bộ Pickleball Cung Văn hóa Lao Động TP HCM.

MC Thảo Nhi và người mẫu Duy Linh chung cặp đấu và sẽ tham gia tranh giải cùng những cặp đấu khác trong bảng nghệ sĩ, người nổi tiếng.

MC Thảo Nhi trên sàn đấu

MC Thảo Nhi và người mẫu Duy Linh

MC Thảo Nhi và Duy Linh

"Môn pickleball là môn thể thao đang được nhiều người lựa chọn ở Việt Nam hiện nay. Tôi thấy chơi môn này giúp nâng cao sức khỏe và tăng sự kết nối giữa bạn bè đồng nghiệp" - người mẫu Duy Linh cho biết.

MC Thảo Nhi tham gia chơi môn thể thao này chỉ khoảng 3 tháng nhưng nhờ có nền tảng đã từng chơi môn Muya Thái và boxing nên cô không gặp quá nhiều khó khăn. Vì các môn thể thao đều liên kết với nhau ở mặt thể lực và đây là lợi thế của cô khi chuyển sang tập pickleball.

Người mẫu Duy Linh từng chơi tennis và kỹ năng này cũng hỗ trợ nhiều cho anh khi chuyển đổi sang môn pickleball.

"Chúng tôi lần đầu đánh cặp với nhau nhưng đầy tinh thần quyết chiến. Tôi đã đánh nhiều giải, có kinh nghiệm cá nhân. Hy vọng, lần đầu "song kiếm hợp bích", chúng tôi hợp nhau và giành được chiến thắng" - MC Thảo Nhi bày tỏ.

Cả hai đều cho rằng giải pickleball "Vòng tay yêu thương" là giải thiện nguyện đầy ý nghĩa. Báo Người Lao Động tổ chức chuyên nghiệp, với bảng nghệ sĩ và người nổi tiếng thu hút được sự quan tâm của giới trẻ.

"Tôi thấy các cặp đấu đều hay và là cơ hội để người chơi chứng tỏ bản lĩnh. Chúng tôi đã luyện tập cùng nhau cách đây 2 tuần để chuẩn bị cho trận đấu. Hy vọng, chúng tôi sẽ giành được giải cao nhất" - MC Thảo Nhi thông tin.