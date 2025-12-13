HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Thầy giáo Ngạn" Trần Nghĩa đấu giải với tinh thần "vui là chính"

Minh Khuê. Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Nam diễn viên Trần Nghĩa, "thầy giáo Ngạn" của phim "Mắt biếc", đến với Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 của Báo Người Lao Động.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 của Báo Người Lao Động diễn ra sáng 13-12 tại Câu lạc bộ Pickleball Cung Văn hóa Lao Động TP HCM.

Nam diễn viên Trần Nghĩa tham gia giải đấu cùng với rapper Đức gốc Việt Tuimi, ở bảng dành cho người nổi tiếng, nghệ sĩ.

"Thầy giáo Ngạn" Trần Nghĩa đấu giải với tinh thần "vui là chính" - Ảnh 1.

Trần Nghĩa tham gia giải đấu Pickleball của Báo Người Lao Động

"Thầy giáo Ngạn" Trần Nghĩa đấu giải với tinh thần "vui là chính" - Ảnh 2.

Anh tham gia bộ môn này hơn 3 tháng

Trần Nghĩa chia sẻ anh đã tham gia bộ môn Pickleball trong hơn 3 tháng nay. Với anh, đây là một môn thể thao dễ chơi, thời gian qua có đông đảo người Việt tham gia chơi bộ môn này.

"Tôi tham gia với bạn bè cho vui, chủ yếu tự học chứ không tập luyện chuyên nghiệp để thi đấu. Sau hơn 3 tháng tập luyện, tôi thấy đây là bộ môn đốt calo, rèn luyện sức bền. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè của tôi chơi bộ môn này nên chúng tôi cùng hẹn nhau tập luyện, thi đấu rất vui. Ngoài việc mang lại sức khỏe thể chất, bộ môn còn mang đến niềm vui tinh thần" - Trần Nghĩa thổ lộ.

Nam diễn viên cho biết thêm đây là môn thể thao anh sẽ chơi thường xuyên. Hiện nay, bộ môn này vẫn đang phát triển nên có nhiều sân được xây ở khắp nơi. Anh đi đâu cũng có thể có sân luyện tập nên không ngại chuyện không có sân tập luyện.

Trần Nghĩa đã từng tham gia một số giải đấu đa phần là từ thiện, đấu bảng nghệ sĩ với đồng nghiệp.

"Đến với Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 của Báo Người Lao Động, tôi hăng hái tham gia vì đây là giải thiện nguyện. Tôi mang theo tinh thần vui là chính, đến giao lưu với đồng nghiệp hơn là tranh giành giải thưởng" - Trần Nghĩa bày tỏ.

Anh tiết lộ thêm là đang trong giai đoạn nghỉ để chuẩn bị cho dự án phim mới. Phim anh tham gia tiếp theo là một tác phẩm điện ảnh, mong được khán giả đón nhận.

"Thầy giáo Ngạn" Trần Nghĩa đấu giải với tinh thần "vui là chính" - Ảnh 3.

Bạn đấu cặp với Trần Nghĩa là Tuimi

"Thầy giáo Ngạn" Trần Nghĩa đấu giải với tinh thần "vui là chính" - Ảnh 4.

Trần Nghĩa dành nhiều lời khen cho bạn đấu

"Thầy giáo Ngạn" Trần Nghĩa đấu giải với tinh thần "vui là chính" - Ảnh 5.

