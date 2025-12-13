Sáng 13-12, một lãnh đạo UBND xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 anh em ruột tử vong thương tâm.

Hai cháu nhỏ chết đuối thương tâm

Trước đó, ngày 12-12, mẹ của 2 cháu K.B.T.N. (8 tuổi) và K.B.T.Ng. (4 tuổi, cùng trú tại buôn Kry, xã Ea Hiao) đi làm thuê cho người dân trong vùng.

Đến chiều cùng ngày, khi đi làm về, người mẹ không thấy các con ở nhà nên nhờ người đi tìm.

Sau đó, mọi người phát hiện thi thể 2 cháu bé ở dưới hồ nước gần nhà. Lúc này, người mẹ bàng hoàng, gục ngã.

Chính quyền xã Ea Hiao đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Do gia đình các cháu bé thuộc hộ nghèo nên nhiều cá nhân đã đứng ra kêu gọi hỗ trợ kinh phí mai táng.

Được biết, cha 2 bé đang ở xa nhà, người mẹ phải vất vả làm thuê khắp vùng để nuôi con.