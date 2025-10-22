HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tai nạn thương tâm, 2 anh em ruột thương vong

Tr.Đức

(NLĐO) - Lực lượng chức năng TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thương tâm, khiến 2 anh em ruột thương vong

Trưa 22-10, tại ngã tư Quan Toan, phường Hồng An (TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 anh em ruột thương vong.

Tai nạn giao thông thương tâm tại TP Hải Phòng khiến 2 anh em ruột thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo đó, khoảng 11 giờ 28 phút ngày 22-10, tại ngã tư Quán Toan, anh Nguyễn Quang Tr. (SN 1987, trú tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe ô tô BKS 17C-047.xx đã va chạm với xe máy BKS 16F-383.xx do anh V.V.S. (SN 2007, trú tại TDP số 10, phường Hồng An) điều khiển, sau chở em gái là V.T.T.D. (SN 2014).

Hậu quả, em D. tử vong tại chỗ; anh S. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện; Xe máy hư hỏng nặng.

Tai nạn giao thông thương tâm tại TP Hải Phòng khiến 2 anh em ruột thương vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn thương tâm này.

tai nạn giao thông tai nạn thương tâm điều tra nguyên nhân 2 anh em ruột thương vong
