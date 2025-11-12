HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Mẹ của mỹ nhân màn ảnh gây sốt khi làm mẫu tuổi 63

Minh Khuê

(NLĐO) - Bà Noh Sun-mi, mẹ của mỹ nhân màn ảnh Hàn Quốc Han Hyo-joo, được công bố sẽ trở thành người mẫu ở tuổi 63.

Trang Allkpop ngày 12-11 thông tin việc mẹ của Han Hyo-joo gia nhập làng giải trí ở tuổi 63 với sắc vóc trẻ trung hơn tuổi, trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng.

Trước đó, minh tinh Han Hyo-joo đã đăng tải trên trang mạng xã hội: "Ảnh đại diện mới của mẹ, đẹp quá! Một người mẹ luôn dũng cảm đón nhận những thử thách mới, tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ, con ủng hộ mẹ".

Trong các bức ảnh kèm theo, bà Noh Sung-mi đang mỉm cười rạng rỡ với vẻ ngoài duyên dáng và thanh lịch.

Mẹ của mỹ nhân màn ảnh gây sốt khi làm mẫu tuổi 63 - Ảnh 1.

Han Hyo-joo và mẹ của cô

Một video clip được chia sẻ kèm theo ảnh được xác định do một công ty người mẫu thực hiện. Bà Noh Sung-mi cũng tạo dáng tự nhiên như người mẫu chuyên nghiệp. Đặc biệt, video clip có chú thích "Noh Sung-mi, 63 tuổi, cao 1m61", ám chỉ màn ra mắt chính thức sắp tới của bà với vai trò người mẫu.

Nhiều người nhận xét vẻ ngoài tươi trẻ của bà không khác những minh tinh trung niên của làng giải trí Hàn Quốc. Họ bình luận: "Vẻ đẹp của bà ấy thật đáng kinh ngạc", "Họ có nét thanh lịch giống nhau", "Mẹ nào con nấy, gen di truyền thật tuyệt vời", "DNA không nói dối"…

Mẹ của mỹ nhân màn ảnh gây sốt khi làm mẫu tuổi 63 - Ảnh 2.

Người mẫu thanh lịch tuổi 63

Họ khen ngợi Noh Sung-mi là người truyền cảm hứng khi dũng cảm bắt đầu chương mới ở tuổi 63.

Han Hyo-joo sinh năm 1987, bước chân làng giải trí năm 2003 sau khi giành vương miện cuộc thi nhan sắc. Trong suốt 22 năm sự nghiệp, cô đã xuất hiện trong 21 bộ phim điện ảnh, 15 phim truyền hình và 13 video ca nhạc. Cô cũng đã tham gia hát trong 11 album nhạc, thể hiện kỹ năng thanh nhạc ấn tượng của mình.

Những phim minh tinh này tham gia có: "Điệu valse mùa xuân", "Huyền thoại Iljimae", "Người thừa kế sáng giá", "Hai thế giới", "Đặc vụ ngầm", "Chỉ riêng mình em", "Hoàng đế giả mạo", "Cô gái thế kỷ 20"…

Cô đã giành được nhiều giải thưởng, kể cả hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại truyền hình" tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang và "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh . Cô trở thành người trẻ nhất nhận được Giải thưởng Lớn của MBC khi mới 23

trẻ trung Han Hyo-joo Noh Sung-mi ra mắt làng giải trí
