NSƯT Tú Sương và NS Điền Trung trong vở "Bức ngôn đồ Đại Việt"

Chiều 9-10, tại Nhà hát Trần Hữu Trang, Sân khấu Cải lương mới Đại Việt đã tổ chức buổi phúc khảo vở cải lương kinh điển "Bức ngôn đồ Đại Việt", thu hút đông đảo giới chuyên môn và nghệ sĩ tham dự.

Vở sẽ công diễn chính thức tối 11-10 tại Nhà hát Trần Hữu Trang, hứa hẹn một sự kiện đặc biệt không chỉ về nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với di sản sân khấu truyền thống Việt Nam.

Một di sản được hồi sinh từ tâm huyết, với sự tham gia diễn xuất của Võ Minh Lâm

Vở "Bức ngôn đồ Đại Việt" là kết tinh tâm huyết của ba thế hệ nghệ sĩ: tác giả Hà Văn Cầu – Loan Thảo – NSND Thanh Tòng, người đã dành trọn đời để bảo tồn và phát triển dòng tuồng cổ.

NSND Quế Trân cho biết việc tái dựng vở diễn này là tiếp nối tâm nguyện của người cha đáng kính, đồng thời đánh dấu 100 năm gia tộc Minh Tơ gắn bó với nghề sân khấu truyền thống.

Sau thành công vang dội của vở "Câu thơ yên ngựa" (tháng 4-2025), "Bức ngôn đồ Đại Việt" là dự án thứ hai mà gia đình NSND Quế Trân tin tưởng gửi gắm cho "ông bầu" Hoàng Song Việt và đạo diễn NSƯT Hoa Hạ, hai nghệ sĩ luôn kiên định với triết lý "giữ hồn xưa bằng ngôn ngữ, góc nhìn của thế hệ đương đại".

NSND Quế Trân và NSƯT Tú Sương trong vở "Bức ngôn đồ Đại Việt"

Chính sự kết hợp này đã tạo nên một ê kíp đầu tư sáng tạo cho vở đủ độ chín muồi, đồng thời cho thấy lực lượng diễn viên đã đốt cháy năng lượng, đồng hành cùng đạo diễn NSƯT Hoa Hạ để mang đến thành công cho vở "Bức ngôn đồ Đại Việt".

Dấu ấn tài hoa của đạo diễn Hoa Hạ

Đạo diễn NSƯT Hoa Hạ đã thổi vào vở "Bức ngôn đồ Đại Việt" sinh khí mới, ở đó bà đã tạo được nét biểu trưng vẻ vang, chở nặng tinh thần sử thi qua cách tạo hình các nhân vật sử Việt. Tác phẩm gốc đã từng được nhiều đạo diễn dàn dựng, chưa kể các lớp diễn được khai thác trích đoạn để nhiều thí sinh chọn dự thi, tranh tài trong các kỳ liên hoan, hội diễn, cuộc thi tìm kiếm tài năng….nhưng với bản dựng mới của đạo diễn Hoa Hạ, vở được tăng nhịp tiết tấu, có sự tương tác, cuốn hút khán giả trẻ hôm nay.

Các nghệ sĩ tham gia vở "Bức ngôn đồ Đại Việt"

Đạo diễn Hoa Hạ cho biết: "Đây là vở diễn nghề – nơi các nghệ sĩ phải bung hết bản lĩnh, kỹ năng và nội lực. Tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào thế hệ diễn viên kế thừa, còn hai buổi tập nữa, tôi tin sẽ có sự bức phá trong sáng tạo để cách ca, cách diễn thể hiện được tinh thần trân quý di sản mà ông cha đã để lại".

Chính nhờ cách xử lý tinh tế, vở "Bức ngôn đồ Đại Việt" được dựng như một bản hùng ca, nơi sân khấu sáng ngời lòng trung quân ái quốc, đạo nghĩa và tình người.

Diễn xuất thăng hoa của Võ Minh Lâm và bạn diễn – tinh thần Đại Việt rực sáng

Nếu vở "Câu thơ yên ngựa" làm say lòng khán giả bằng sự kết hợp ăn ý giữa NSND Quế Trân – NSƯT Võ Minh Lâm, thì lần này, đạo diễn đã mạo hiểm "phá cặp đôi vàng" để tạo nên một thách thức nghệ thuật mới. NSƯT Võ Minh Lâm – từ hình tượng kép đẹp quen thuộc – đã hóa thân thành lão tướng Nguyễn Địa Lô, tướng tài dưới trướng Trần Hưng Đạo. Vai diễn đòi hỏi chiều sâu nội tâm và sức biểu cảm mạnh mẽ, cho thấy một Võ Minh Lâm khác: chững chạc, dữ dội và thắm đẫm tinh thần bi tráng.

NS Lê Thanh Thảo và NSƯT Võ Minh Lâm trong vở "Bức ngôn đồ Đại Việt"

Bên cạnh đó, NSƯT Tú Sương lần đầu vào vai kép, thể hiện nhân vật Nguyễn Phục rất ấn tượng. Đây là thử thách đầy mới mẻ nhưng cũng là cơ hội để cô phô diễn khả năng hóa thân đa dạng, cảm xúc sâu lắng vào nhân vật nam, một võ tướng tưởng lầm đường lạc lối nhưng vẫn chọn con đường chính nghĩa để nêu cao tinh thần ái quốc.

NSND Quế Trân vẫn giữ được phong thái chuẩn mực, lối ca diễn mượt mà, tinh tế trong vai Bảo Trâm, khiến khán giả cảm nhận rõ khí chất của một hậu duệ xứng đáng trong dòng chảy Minh Tơ.

Cùng dàn diễn viên tài năng như: Điền Trung, Minh Trường, Lê Thanh Thảo, Nhã Thy, Kim Ngân, Thanh Sơn, Phạm Vũ Thành, Lâm Minh Nghiêm, Hữu Tài, vở diễn nhận được lời khen ngợi của Hội đồng nghệ thuật Sở VHTT TP HCM khi tái hiện hào khí đánh đuổi quân xâm lược bằng một bức tranh sân khấu rực rỡ sắc màu, nơi mỗi nghệ sĩ đều là một "mảnh linh hồn" của lịch sử.

Các nghệ sĩ vui mừng sau suất diễn phúc khảo vở "Bức ngôn đồ Đại Việt"

Công phu từ âm nhạc đến phục trang

Âm nhạc do NSƯT Minh Tâm phụ trách kết hợp nhạc lễ cổ truyền với tiết tấu hiện đại, tạo không khí hào hùng mà vẫn tinh tế. Phục trang và mỹ thuật sân khấu do Công Minh – Yến Phương thực hiện được đánh giá cao về độ chuẩn xác lịch sử: từ áo giáp, mũ trụ đến lụa áo cung đình, tất cả đều được phục dựng dựa trên tài liệu và hiện vật bảo tàng. Vũ đạo của NS Thanh Sơn khéo léo đan xen giữa động tác võ thuật và nghệ thuật múa cổ, làm tăng chất sử thi cho vở diễn.

Soạn giả Hoàng Song Việt – Giám đốc sản xuất – xúc động chia sẻ: "Bức ngôn đồ Đại Việt là phần gia tài mà cố NSND Thanh Tòng để lại. Khi tái dựng, chúng tôi giữ sự trân quý tối đa, xem đó như một cách tri ân thế hệ tiền bối và hun đúc tinh thần cho lớp nghệ sĩ trẻ hôm nay".

Ông cũng nhấn mạnh: mục tiêu của Sân khấu Đại Việt là trao cơ hội để diễn viên trẻ được rèn nghề qua các vai diễn kinh điển, từ đó trở thành lực lượng kế thừa xứng đáng của cải lương tuồng cổ.

"Vở hứa hẹn thu hút khán giả vì là một "bức tranh tuồng cổ sử Việt rất hào hùng. Tôi chúc mừng ê kíp đã giữ gìn, làm mới và lan tỏa hồn cốt Đại Việt trên sân khấu hôm nay" – NSƯT Ca Lê Hồng nói.



