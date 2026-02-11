Mẹ địu con đi xe máy va chạm với xe khách, con 2 tuổi tử vong, mẹ bị thương

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 10 giờ ngày 12-2, tại Km141+800, thuộc địa phận xóm Bò Liêm, xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Vào thời gian trên, xe khách BKS 98B-025.xx do tài xế Phạm Văn N. (SN 1969, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, đi hướng Sơn La - Hà Nội đã xảy ra ra va chạm với xe máy BKS 26N1-115.xx do chị Lò Thị D. (SN 1992, trú tại xã Tân Yên, tỉnh Sơn La) điều khiển, phía trước ngực địu con là Hà Thành T. (SN 2024) theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cháu T. tử vong, chị D. bị thương được đưa đi cấp cứu.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định, chị Lò Thị D điều khiển xe máy đi không đúng phần đường dẫn đến vụ tai nạn.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe khách cho kết quả âm tính.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.